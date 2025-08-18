खेल

महाराजा ट्रॉफी 2025 : बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने लगाई जीत की हैट्रिक

Aug 18, 2025, 05:55 AM

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 13वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने रविवार को मैसूर में खेले गए मुकाबले में मैंगलोर ड्रैगन्स के खिलाफ वीजेडी नियम के तहत तीन विकेट से जीत हासिल की। इस हार के बावजूद ड्रैगन्स अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंच बनी हुई है।

मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम पांच में से तीन मैच जीत चुकी है। शुरुआती दो मुकाबले अपने नाम करने के बाद ड्रैगन्स का तीसरा मैच गीली आउटफील्ड के चलते रद्द हो गया था, जिसके बाद अगले मुकाबले में टीम ने हुबली टाइगर्स के विरुद्ध 16 रन से जीत हासिल की थी।

वहीं प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम पांच में से इतने ही मुकाबले जीत चुकी है। टीम ने शुरुआती दो मुकाबले गंवाए थे, जिसके बाद लगातार तीन जीत हासिल की।

बारिश के चलते इस मुकाबले में एक-एक ओवर की कटौती की गई थी। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी ड्रैगन्स की टीम ने 19 ओवरों में छह विकेट खोकर 174 रन बनाए।

टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। 7.2 ओवरों में लोचन गौड़ा ने शरत बीआर के साथ पहले विकेट के लिए 90 ओवर जोड़े।

लोचन 32 गेंदों में दो छक्कों और सात चौकों की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शरत ने 22 गेंदों में 45 रन की पारी खेली।

इनके अलावा एस शिवराज ने 15 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

विपक्षी टीम की ओर से प्रतीक जैन और मोहसिन खान ने दो-दो विकेट हासिल किए, जबकि विद्याधर पाटिल और नवीन एमजी को एक-एक सफलता हाथ लगी।

इसके जवाब में ब्लास्टर्स ने 18.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। एलआर चेतन ने रोहन पाटिल के साथ 4.1 ओवरों में 48 रन की साझेदारी की।

रोहन 13 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मयंक अग्रवाल 20 रन बनाकर चलते बने।

टीम 74 के स्कोर तक दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से चेतन ने भुवन राजू के साथ तीसरे विकेट के लिए 55 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

भुवन 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सूरज ने 12 गेंदों में 21 रन की पारी खेली। चेतन 46 गेंदों में छह छक्कों और तीन चौकों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए।

विपक्षी टीम के लिए क्रांति कुमार ने सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि श्रेयस गोपाल, मैकनील हैडली नोरोन्हा, सचिन शिंदे और श्रीवत्स आचार्य ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी

