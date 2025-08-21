महाराजा ट्रॉफी : 19 गेंदों में नाबाद 53 रन, तूफानी पारी के साथ प्रवीण दुबे ने दिलाई मिस्टिक्स को जीत

मैसूर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। गुलबर्ग मिस्टिक्स ने बुधवार को महाराजा ट्रॉफी 2025 के 19वें मैच में मैसूर वॉरियर्स को सात विकेट से रौंदा। इस रोमांचक जीत के साथ मिस्टिक्स ने प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया, जबकि तीसरा मैच गंवाकर वॉरियर्स की टीम मुश्किल में पड़ गई है।

मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मैसूर वॉरियर्स की टीम ने निर्धारित ओवरों में पांच विकेट खोकर 209 रन बनाए। इस टीम को महज पांच रन पर एसयू कार्तिक (1) के रूप में बड़ा झटका लग चुका था, जिसके बाद कार्तिक सीए (17) और हर्षिल धर्माणी (11) भी चलते बने।

टीम 37 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से एम वेंकटेश ने कप्तान मनीष पांडे के साथ चौथे विकेट के लिए 73 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

मनीष पांडे 19 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। यहां से वेंकटेश ने यशोवर्धन परंतप के साथ पांचवें विकेट के लिए 91 रन जोड़ते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया।

परंतप 24 गेंदों में चार छक्कों और तीन चौकों की मदद से 48 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वेंकटेश ने 53 गेंदों में पांच छक्कों और छह चौकों की मदद से नाबाद 93 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से लविश कौशल ने दो विकेट अपने नाम किए, जबकि पृथ्वीराज शेखावत, शशि कुमार और मोनीष रेड्डी को एक-एक विकेट हाथ लगा।

इसके जवाब में गुलबर्ग मिस्टिक्स ने अंतिम गेंद पर छक्के के साथ मुकाबला जीता। इस टीम को लवनिथ सिसोदिया और निकिन जोस ने शानदार शुरुआत दिलाई।

लवनिथ 13 गेंदों में पांच छक्कों और एक चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए, जबकि 18 गेंदों में 21 रन बनाने के बाद निकिन रिटायर्ड हर्ट हुए।

यहां से स्मरण रविचंद्रन ने कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ के साथ मिलकर 66 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया।

रविचंद्रन 24 गेंदों में 38 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उनके पवेलियन लौटने के बाद सिद्धार्थ ने प्रवीण दुबे के साथ चौथे विकेट के लिए 73 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई।

सिद्धार्थ 34 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि 'प्लेयर ऑफ द मैच' प्रवीण दुबे ने 19 गेंदों में सात छक्कों की मदद से 53 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से कार्तिक, गौतम मिश्रा और शिखर शेट्टी ने एक-एक विकेट हासिल किया।

--आईएएनएस

आरएसजी