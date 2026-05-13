मोहन बागान क्लब के पूर्व अध्यक्ष टूटू बोस का 78 साल की उम्र में निधन, सीएम सुवेंदु अधिकारी ने जताया शोक

कोलकाता, 13 मई (आईएएनएस)। मोहन बागान फुटबॉल क्लब के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय फुटबॉल के सबसे प्रभावशाली खेल प्रशासकों में से एक टूटू बोस का कोलकाता में 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और मोहन बागान क्लब ने शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए एक्स पर लिखा, "मोहन बागान क्लब के पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व संसद सदस्य और सीनियर खेल प्रशासक स्वपन साधन बोस (टूटू बसु) के निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है।"

उन्होंने लिखा, "मोहन बागान क्लब और टूटू बसु एक-दूसरे के पूरक थे। कई सालों तक खेल प्रशासन में उनका असाधारण योगदान हमेशा यादगार रहेगा। उनका नेतृत्व, विजन और खेल के लिए सच्चा प्यार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। मैं उनके दुखी परिवार, प्रियजनों, शुभचिंतकों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।"

मोहन बागान सुपर जायंट ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आपकी विरासत हमेशा मोहन बागान का हिस्सा रहेगी। रेस्ट इन पीस, टूटू बोस।"

टूटू बोस का वास्तविक नाम स्वपन सदा बोस था। वह राज्यसभा के सांसद रहे थे। उनके नेतृत्व में भारतीय फुटबॉल ने बदलाव का दौर देखा। टूटू बोस पहली बार 1989-90 में मोहन बागान एसी के पोर्टफोलियो होल्डर बने। यह भारतीय क्लब फुटबॉल में सबसे लंबे अध्यक्षीय कार्यकाल में से एक रहा। उन्होंने फीफा क्लब टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में भी काम किया, जिससे मोहन बागान और भारतीय फुटबॉल को वैश्विक प्रशासन चर्चाओं में एक आवाज मिली।

खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने 2017 में अपना पद छोड़ दिया था। मई 2022 में, उन्हें फिर से अध्यक्ष चुना गया था। उनके नेतृत्व में मोहन बागान नेशनल टूर्नामेंट में टॉप दावेदार बना रहा। टीम ने अपनी ब्रांड वैल्यू और फैन एंगेजमेंट को बढ़ाया और आधुनिक फुटबॉल के हिसाब से खुद को ढालते हुए एक हेरिटेज क्लब के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखी। अप्रैल 2025 में, टूटू बोस ने मोहन बागान में सभी पदों से आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्ति ले ली थी।

--आईएएनएस

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