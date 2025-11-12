महमूदुल हसन जॉय का शतक, आयरलैंड के खिलाफ बड़ी बढ़त की ओर बांग्लादेश

सिल्हट, 12 नवंबर (आईएएनएस)। आयरलैंड के खिलाफ सिल्हट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे दिन की समाप्ति पर बांग्लादेश ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। बुधवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 338 रन बनाकर कुल बढ़त 52 रन की कर ली थी।

बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाज महमूदुल हसन जॉय ने बेहतरीन शतक लगाया। जॉय 283 गेंद पर 4 छक्के और 14 चौकों की मदद से 169 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। महमूदुल के टेस्ट करियर का यह दूसरा शतक है।

महमूदुल ने पहले विकेट के लिए शादमान इस्लाम के साथ 168 रन की साझेदारी की। शादमान 104 गेंद पर 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मोमिनुल हक 124 गेंद पर 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर खेल रहे हैं। मोमिनुल और महमूदुल के बीच दूसरे विकेट के लिए अब तक 170 रन की साझेदारी हो चुकी है।

बांग्लादेश बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहा है। टीम ने अभी 1 ही विकेट खोया है। तीसरे दिन का खेल शुरू होने पर बांग्लादेश की कोशिश बड़ी लीड लेने की होगी ताकि दूसरी पारी न खेलनी पड़े।

इससे पहले आयरलैंड की पारी 286 रन पर समाप्त हुई। पहले दिन के स्कोर में आयरलैंड के आखिरी 2 विकेट सिर्फ 16 रन जोड़ सके। आयरलैंड के लिए पॉल स्टर्लिंग ने 60, केड कारमाइकल ने 59, कर्टिस कैंफर ने 44 और लॉर्कन टुकर ने 41 रन बनाए।

बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने 3, हसन महमूद, नाहिद राणा और हसन मुराद ने 2-2 विकेट लिए। नाहिद राणा को 1 विकेट मिला।

--आईएएनएस

