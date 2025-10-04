खेल

महिला विश्व कप: दक्षिण अफ्रीका की शर्मनाक हार, 10 विकेट से जीती इंग्लैंड

Oct 04, 2025, 06:10 AM

गुवाहाटी, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर महिला विश्व कप में अपने सफर का आगाज दमदार अंदाज में किया है।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। गेंदबाजों ने कप्तान नेट सेवियर ब्रंट के फैसले को सही साबित किया और दक्षिण अफ्रीका को 20.4 ओवर में 69 रन पर समेट दिया। दक्षिण अफ्रीका का वनडे में यह तीसरा न्यूनतम स्कोर है।

विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा एकमात्र बल्लेबाज रहीं, जो अंकों में प्रवेश कर सकीं। जाफ्टा ने 36 गेंद पर 22 रन बनाए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने में सफल नहीं रही। पांच बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुईं।

इंग्लैंड के लिए लिंसे स्मिथ ने बेहतरीन स्पेल किया। स्मिथ ने 4 ओवर में 2 मेडन फेंकते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। नेट सेवियर ब्रंट, सोफी एक्लेस्टोन, और चार्ली डीन ने 2-2 विकेट लिए। लॉरेन बेल को 1 विकेट मिला।

बल्लेबाजी में निराश करने वाली दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी में भी निराश किया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज इंग्लैंड का एक भी विकेट लेने में सफल नहीं हो सकीं। इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करने आई टैमी ब्यूमाउंट और एमी जोंस ने 14.1 ओवर में 73 रन बनाते हुए टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी।

टैमी 35 गेंद पर 3 चौके की मदद से 21 रन बनाकर और एमी जोंस 40 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 40 रन बनाकर नाबाद रहीं।

लिंसे स्मिथ को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में पाकिस्तान को वनडे सीरीज में उसी के घर में हराया है। सीरीज में अफ्रीकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा था। ऐसे में विश्व कप के पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन अगले मैचों से पहले टीम के आत्मविश्वास को कमजोर करेगा।

--आईएएनएस

पीएके

