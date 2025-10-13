खेल

महिला विश्व कप : शर्मिन-शोर्ना के अर्धशतक, साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 233 रन का टारगेट

Oct 13, 2025, 03:46 PM

विशाखापत्तनम, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने महिला विश्व कप 2025 के 14वें मैच में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 233 रन का टारगेट दिया है। इस टीम के लिए शर्मिन अख्तर और शोर्ना अख्तर ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

मुकाबले में टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई।

रुब्या हैदर ने फरगाना हक के साथ पहले विकेट के लिए 16.1 ओवरों में 53 रन की साझेदारी की। रुब्या 52 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि फरगाना ने 76 गेंदों में 30 रन बनाए।

टीम 73 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान निगार सुल्तान ने शर्मिन अख्तर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़ते हुए टीम को संकट से बाहर निकाल दिया।

निगार सुल्तान ने 42 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके लगाए, जबकि शर्मिन ने 77 गेंदों में 6 छक्कों के साथ 50 रन जुटाए। शोर्ना अख्तर 35 गेंदों में 51 रन बनाकर नाबाद रहीं।

विपक्षी टीम की ओर से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि नादिन डी क्लार्क और क्लो ट्रायोन ने 1-1 विकेट निकाले।

साउथ अफ्रीका 3 में से 2 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है। इस टीम को अपने पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसके बाद न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने क्रमश: 6 विकेट और 3 विकेट से जीत दर्ज की।

दूसरी ओर, बांग्लादेश 3 में से 2 मुकाबले गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच 7 विकेट से जीता था, जिसके बाद इंग्लैंड के हाथों चार विकेट से शिकस्त झेली। बांग्लादेशी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना तीसरा मैच 100 रन से गंवा बैठी।

बांग्लादेश की कोशिश इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा मुकाबला जीतकर प्वाइंट्स टेबल में स्थिति सुधारने की होगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

