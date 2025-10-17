खेल

महिला विश्व कप : श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, साउथ अफ्रीकी टीम में तीन बदलाव

Oct 17, 2025, 03:00 PM

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। श्रीलंका ने महिला विश्व कप 2025 के 18वें मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है। इस टीम की कोशिश जीत का खाता खोलने की है। मुकाबले में श्रीलंकाई टीम बगैर किसी बदलाव के उतरी है, जबकि इंग्लैंड ने तीन बदलाव किए हैं।

यहां फिलहाल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। पिच सख्त और अच्छी तरह से सूखी है। इस पिच पर श्रीलंकाई टीम 258 रन बना चुकी है। यहां पर स्पिनर अपना जलवा बिखेर चुके हैं और तेज गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है।

पॉइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर मौजूद श्रीलंकाई टीम इस विश्व कप में अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है। इस टीम ने भारत के खिलाफ अपना पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से गंवाया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच बारिश के चलते रद्द हो गया। श्रीलंकाई टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैच 89 रन से गंवा बैठी, जबकि न्यूजीलैंड के विरुद्ध मुकाबला बेनतीजा रहा।

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी टीम 4 में से 3 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच 10 विकेट से गंवाया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। यहां से साउथ अफ्रीका ने जीत की लय पकड़ ली। उसने भारत और बांग्लादेश को 3-3 विकेट से शिकस्त दी है।

साउथ अफ्रीकी टीम इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की टिकट हासिल करने के इरादे से उतरी है, जबकि श्रीलंकाई टीम इस मैच को जीतकर अगले दौर की उम्मीदों को कायम रखना चाहेगी।

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन : विश्मी गुनारत्ने, चामरी अथापथु (कप्तान), हसीनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), पियमी वात्सला बदलगे, सुगंधिका कुमारी, माल्की मादरा और इनोका रणवीरा।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रित्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मारिजैन कप्प, कराबो मेसो (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, नोंदुमिसो शांगसे, मसबत क्लास और नॉनकुलुलेको म्लाबा।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस

