महिला विश्व कप : सेमीफाइनल से पहले बांग्लादेश से भिड़ंत, तैयारियों को परखने उतरेगी टीम इंडिया

नवी मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय टीम महिला विश्व कप 2025 में रविवार को बांग्लादेश से भिड़ेगी। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया सेमीफाइनल से पहले अपनी तैयारियों को परखेगी।

भारत 6 में से 3 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है। टीम इंडिया ने श्रीलंका, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले जीतने के बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले गंवाए। आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 53 रन से जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया।

दूसरी ओर, 6 में से सिर्फ 1 ही मैच जीतकर बांग्लादेशी टीम खिताबी रेस से बाहर है। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर मौजूद है। बांग्लादेश की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सातवें पायदान पर मौजूद पाकिस्तान से आगे निकलने की होगी।

इस मुकाबले में भारत को स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं।

दूसरी ओर, शर्मिन अख्तर और निगार सुल्ताना बांग्लादेश के लिए बल्लेबाजी में सबसे बड़ी उम्मीद हैं, जबकि गेंदबाजी में राबिया खान और नाहिदा अख्तर से टीम को आस है।

मैच की पूर्व संध्या पर पिच बारिश के कारण ढकी रही थी। रविवार शाम को भी बारिश का अनुमान है। आमतौर पर इस पिच से बल्लेबाजों को मदद मिली है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में ही मूवमेंट मिल सकता है।

भारत-बांग्लादेश के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले होगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

भारत की टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव।

बांग्लादेश की टीम: फरगना हक, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, सोभना मोस्टरी, निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, राबिया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, निशिता अख्तर, सुमैया अख्तर, फरिहा त्रिस्ना, संजीदा अख्तर मेघला, फहीमा खातून।

--आईएएनएस

आरएसजी