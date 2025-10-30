खेल

महिला विश्व कप : सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने चुनी बल्लेबाजी, शेफाली की भारतीय टीम में वापसी

Oct 30, 2025, 01:15 PM

नवी मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को महिला विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। शेफाली वर्मा ने लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी की है। यह मुकाबला डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जा रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली की वापसी के अलावा, सोफी मोलिनेक्स को जॉर्जिया वेयरहैम के स्थान पर टीम में चुना गया है। वहीं, चोटिल प्रतिका रावल के स्थान पर भारतीय टीम में शेफाली वर्मा को मौका दिया गया है। उन्होंने पिछला वनडे मैच 29 अक्टूबर 2024 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। हरलीन देओल और उमा छेत्री को आराम दिया गया है। उनके स्थान पर क्रांति गौड़ और ऋचा घोष ने टीम में वापसी की है।

इस विश्व कप के 7 मुकाबलों में 51.33 की औसत के साथ 308 रन बनाने वाली भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल को बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम ग्रुप मुकाबले में चोट लगी थी, जिसके बाद वह शेष टूर्नामेंट से बाहर हैं।

इस मुकाबले के लिए जिस पिच को चुना गया है, उस पर श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला खेला था। यह बल्लेबाजों के लिए शानदार पिच है। अगर गुरुवार को बारिश के चलते मैच में रुकावट आती है, तो इसे 'रिजर्व डे' में खेला जाएगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच अब तक 60 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 49 मैच अपने नाम किए, जबकि भारत ने 11 मुकाबलों में जीत हासिल की।

भारत के खिलाफ इस ऐतिहासिक मैच में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मेगन शट्ट के पास इतिहास रचने का मौका होगा। मेगन अब तक महिला वनडे वर्ल्ड कप के 28 मुकाबलों में 39 विकेट हासिल कर चुकी हैं। अगर वह एक और विकेट निकाल लेती हैं, तो हमवतन लिनेट एन फुलस्टन (39 विकेट) से आगे निकल जाएंगी। इसी के साथ मेगन शट्ट महिला वनडे वर्ल्ड कप में 40 विकेट हासिल करने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई होंगी।

भारत की प्लेइंग इलेवन : स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन : एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन शट्ट।

--आईएएनएस

आरएसजी

