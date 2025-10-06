महिला विश्व कप : सोफी डिवाइन ने खेली कप्तानी पारी, साउथ अफ्रीका को 232 रन का लक्ष्य

इंदौर, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 के सातवें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 232 रन का लक्ष्य दिया है। इस विश्व कप दोनों ही टीमें जीत का खाता खोलने को बेताब हैं।

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 47.5 ओवरों में महज 231 रन पर सिमट गई।

इस टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहली ही गेंद पर सूजी बेट्स (0) अपना विकेट गंवा बैठी। इसके बाद अमेलिया केर ने जॉर्जिया प्लिम्मर के साथ दूसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़े। अमेलिया 42 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुईं।

यहां से जॉर्जिया प्लिम्मर ने कप्तान सोफी डिवाइन के साथ तीसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। जॉर्जिया 68 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुईं। उनकी इस पारी में चार चौके शामिल रहे।

न्यूजीलैंड की टीम 101 के स्कोर तक अपना तीसरा विकेट गंवा चुकी थी। यहां से ब्रुक हॉलिडे ने सोफी डिवाइन के साथ चौथे विकेट के लिए 86 रन जुटाते हुए टीम को संभाला।

ब्रुक 37 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि कप्तान सोफी ने 98 गेंदों में 9 चौकों के साथ 85 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 10 ओवरों में 40 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए।

इस मुकाबले में दोनों ही टीमें बगैर किसी बदलाव के उतरी हैं। साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा ने टॉस के वक्त उम्मीद जताई थी कि विकेट को देखते हुए लगता है कि उन्हें लक्ष्य का पीछा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

इस विश्व कप न्यूजीलैंड की टीम को अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 89 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला ही मैच 10 विकेट से गंवा दिया है।

दोनों देशों के बीच साल 1999 से अब तक कुल 20 वनडे मैच खेले गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम 12 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम 8 ही मैच जीत सकी।

