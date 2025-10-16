खेल

महिला विश्व कप: सोभना मोस्टारी का अर्धशतक, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 199 रन का लक्ष्य

Oct 17, 2025, 01:58 AM

विशाखापत्तनम, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे विश्व कप के 17वें मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए हैं।

पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने जुझारूपन दिखाया। सलामी बल्लेबाज फरगाना हक महज 8 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों ने क्रीज पर टिकने का दमखम दिखाया।

सोभना मोस्टारी बांग्लादेश की तरफ से शीर्ष स्कोरर रहीं। इस बल्लेबाज ने 80 गेंद पर 9 चौकों की मदद से 66 रन की पारी खेली। वह नाबाद रहीं। मोस्टारी ने अपनी टीम के लिए एंकर का रोल निभाया और यह सुनिश्चित किया कि टीम पूरे 50 ओवर तक खेले। उन्हें सलामी बल्लेबाज रूबीया हैदर का अच्छा साथ मिला। हैदर ने 59 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 44 रन की पारी खेली। शर्मिन अख्तर ने 19 और कप्तान निगार सुल्ताना ने 12 रन बनाए। निचले क्रम से कोई बड़ी पारी नहीं आई। यही वजह रही कि बांग्लादेश 20 से 25 रन कम रह गई।

ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, अलाना किंग और जॉर्जिया वॉरहम ने 2-2 विकेट लिए। मेगन स्कट ने 1 विकेट लिया।

बांग्लादेश का प्रदर्शन विश्व कप में मिला-जुला रहा है। टीम ने अब तक खेले 4 मैचों में 3 मैच गंवाएं हैं। एक मैच में टीम को जीत मिली है। 2 अंक के साथ बांग्लादेश अंक तालिका में छठे स्थान पर है। बांग्लादेश से नीचे श्रीलंका और पाकिस्तान हैं, जो विश्व कप में अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी हैं।

ऑस्ट्रेलिया 4 मैच में 3 जीत और एक रद्द हुए मैच से 1 अंक लेकर कुल 7 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है।

