महिला विश्व कप : पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, बदलाव के साथ उतरी भारतीय टीम

Oct 06, 2025, 04:33 AM

कोलंबो, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 में पाकिस्तान ने आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। दोनों टीमें एक-एक बदलाव के साथ इस मैच में उतरी हैं।

भारतीय टीम ने एक बदलाव किया है। अमनजोत इस मुकाबले में नहीं खेल रही हैं, उनके स्थान पर रेणुका सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम भी एक बदलाव के साथ उतरी है। उमाइमा सोहेल इस मुकाबले में नहीं खेल रही हैं। उनके स्थान पर सदफ शमास को मौका दिया गया है।

टीम इंडिया इस विश्व कप में लगातार दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरी है, जबकि पाकिस्तानी टीम को खाता खुलने का इंतजार है।

पिच बेहद सख्त नजर आ रही है और बल्लेबाजी के लिए शानदार दिख रही है। हालांकि, गेंदबाजों को भी सीम मूवमेंट के साथ बाउंस मिल सकता है। ऐसे में नई बॉल से शुरुआती ओवर्स काफी अहम साबित होंगे।

इस मुकाबले में बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आसमान पर काले बादल नजर आ रहे हैं। यहां 4 अक्टूबर को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले को बारिश के चलते रद्द करना पड़ा था। उस मुकाबले में टॉस तक नहीं हो सका था। ऐसे में फैंस काफी चिंतित हैं।

वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 11 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने सभी 11 मुकाबले अपने नाम किए। यानी पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ अब तक अपना खाता भी नहीं खोल सकी है।

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को तीनों मुकाबलों में शिकस्त दी थी। इस दौरान टीम इंडिया ने फाइनल मैच में भी पाकिस्तान को रौंदा। अब देश को ऐसी ही उम्मीदें भारतीय महिला टीम से भी हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ और श्री चरणी।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन : मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू और सादिया इकबाल।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस

