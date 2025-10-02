महिला विश्व कप: पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर लिया बल्लेबाजी का फैसला

कोलंबो, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला वनडे विश्व कप 2025 का तीसरा मैच श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान की कप्तान ने कहा, "पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही है। उम्मीद है कि हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। विश्व कप में हर टीम को हराना मुश्किल होता है। अगर हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो हम किसी भी समय जीत सकते हैं।"

बांग्लादेश की कप्तान सुल्ताना ने कहा, "मैं भी पहले बल्लेबाजी करना चाहती थी, लेकिन गेंदबाजी से शुरुआत करना ठीक रहेगा। वार्म-अप मैचों में भी बल्लेबाजी करना काफी अच्छा रहा। हम फिटनेस और कौशल के लिहाज से भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की कोशिश की।"

हाल में हुए 4 वनडे मैचों में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने ही 2-2 मैच जीते हैं। पाकिस्तान की पिछली वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी। तीन मैचों की इस सीरीज का आखिरी मैच पाकिस्तान जीती थी। बांग्लादेश अपने पिछले दो वनडे मैचों में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ हारा है।

हालांकि, बांग्लादेश ने विश्व कप से पहले अभ्यास मैचों में श्रीलंका के खिलाफ करीबी जीत हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ जीत पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बांग्लादेश के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेगी।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, नाशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन

फरगाना हक, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, मारुफा अख्तर, निशिता अख्तर निशी

--आईएएनएस

पीएके