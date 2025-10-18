महिला विश्व कप : पहली जीत की तलाश में पाकिस्तान, कोलंबो में न्यूजीलैंड से सामना

कोलंबो, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच महिला विश्व कप 2025 का 19वां मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है, जिसमें पाकिस्तानी टीम जीत का खाता खोलने के इरादे से उतरेगी।

पाकिस्तान की टीम अब तक चार मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें 3 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में फिलहाल सबसे अंतिम यानी आठवें पायदान पर मौजूद है।

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम चार में से एक मुकाबला जीतकर पांचवें स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने अब तक 2 मैच गंवाए हैं, जबकि एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया।

न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी में सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और ब्रुक हॉलिडे से खासा उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में जेस केर और अमेलिया केर टीम की सबसे बड़ी आस होंगी।

सूजी बेट्स वनडे में 6,000 रन पूरे करने से 75 रन दूर हैं। वह चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बनने से भी 68 रन दूर हैं। बेट्स पाकिस्तान के खिलाफ 72.83 की औसत से 874 रन बना चुकी हैं।

वहीं, पाकिस्तान की टीम को सिदरा अमीन और मुनीबा अली से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में फातिमा सना और नाशरा संधू विपक्षी खिलाड़ियों को परेशान करती नजर आ सकती हैं।

कोलंबो में शनिवार को बारिश का अनुमान है। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले होगा। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी।

पाकिस्तान की टीम: मुनीबा अली, उमाइमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल, सैयदा अरूब शाह, सदफ शमास, एयमन फातिमा, शवल जुल्फिकार।

न्यूजीलैंड की टीम: सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिम्मर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जेस केर, रोजमेरी मैयर, ब्रियरने इलिंग, ईडन कार्सन, पोली इंगलिस, बेला जेम्स, हन्ना रोवे, ली ताहुहू।

--आईएएनएस

आरएसजी