महिला विश्व कप : न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

Oct 02, 2025, 04:59 AM

इंदौर, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप 2025 के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मेगन शट इस मुकाबले में नहीं खेल रही हैं।

दोनों टीमें इंदौर के होल्कर स्टेडियम में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के इरादे से उतरी हैं। टी20 इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार आंकड़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस मुकाबले में मजबूत माना जा रहा है।

न्यूजीलैंड की कमान सोफी डिवाइन के हाथों में है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम का जिम्मा एलिसा हिली के पास है।

ऑस्ट्रेलिया कप्तान एलिसा हिली ने टॉस के दौरान कहा, "हमने कठिन परिस्थितियों में कुछ बेहद मुश्किल मैच खेले हैं। हम खेलने के लिए तैयार हैं। टीम शानदार स्थिति में है।"

वहीं, दूसरी ओर न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारी टीम में बेहतरीन संतुलन है। बल्लेबाजी क्रम में अनुभवी खिलाड़ी हैं। मैं विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका पाकर बहुत आभारी हूं। इस पर मुझे गर्व है।"

दोनों देशों के बीच वनडे इतिहास में अब तक कुल 135 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अब तक 102 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड ने सिर्फ 31 ही मैच जीते हैं। इसके अलावा, 2 मैच बेनतीजा रहे।

बुधवार को इंदौर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुकाबले के दौरान भले ही आसमान में बादल नजर आएंगे, लेकिन बारिश की आशंका नहीं है।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन : सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिम्मर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जेस केर, ली ताहुहू, ईडन कार्सन और ब्रियरने इलिंग।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन : एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, अलाना किंग, किम गर्थ और डार्सी ब्राउन।

