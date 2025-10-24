महिला विश्व कप: न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

नवी मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में गुरुवार को खेले गए विश्व कप के बेहद अहम मैच में न्यूजीलैंड को डीएलएस नियम के तहत 53 रन से हरा दिया। जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी टीम बन गई है। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं।

बारिश से प्रभावित मैच में डीएलएस नियम के तहत न्यूजीलैंड को जीत के लिए 44 ओवर में 325 रन का लक्ष्य दिया गया था। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। इस वजह से रन गति प्रभावित हुई और टीम कभी भी जीत की तरफ जाती नहीं दिखी। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आई ब्रूक हेलिडे की 84 गेंद पर खेली गई 81 रन की पारी और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं विकेटकीपर इजी गेज के 51 गेंद पर बनाए नाबाद 65 रन की बदौलत न्यूजीलैंड निर्धारित 44 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बना सकी और 53 रन से मैच हार गई।

भारत के लिए रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ ने 2-2, स्नेह राणा, एन चरणी, दीप्ति शर्मा और पत्रिका रावल ने 1-1 विकेट लिए।

इससे पहले टॉस गंवाकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए थे। बारिश की वजह से भारतीय पारी को 50 की जगह 49 ओवर तक सीमित किया गया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की।

स्मृति मंधाना ने 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रन की पारी खेली। मंधाना के वनडे करियर का यह 14वां और इस साल का 5वां शतक था। प्रतिका रावल ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 122 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 55 गेंद पर 11 चौकों की मदद से नाबाद 76 रन बनाए।

