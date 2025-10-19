खेल

महिला विश्व कप: मंधाना, हरमनप्रीत और दीप्ति का अर्धशतक बेकार, इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हराया

Oct 19, 2025, 05:25 PM

इंदौर, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला क्रिकेट विश्व कप का बेहद रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला गया। रोमांचक रहे इस मैच में भारतीय टीम को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। 289 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 6 विकेट पर 284 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 14 रन बनाने थे। सिर्फ 9 रन बने और भारत को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। हार के बाद भारत के लिए टॉप 4 में जगह बनाना मुश्किल हो गया है।

289 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल के रूप में 13 के स्कोर पर पहला झटका लगा और फिर 46 के स्कोर पर हरलिन देओल के रूप में दूसरा झटका लगा। लड़खड़ाती पारी को स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी हुई। जब ये साझेदारी चल रही थी, भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित लग रही थी। स्मृति मंधाना ने 94 गेंद पर 88 रन बनाए और हरमनप्रीत कौर ने 70 गेंद पर 10 चौकों की मदद से 70 रन की पारी खेली। मंधाना ने दीप्ति शर्मा के साथ भी चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की।

बेहतरीन गेंदबाजी करने वाली दीप्ति शर्मा ने 57 गेंद पर 5 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली। हरलिन देओल ने 31 गेंद पर 24 रन बनाए।

भारत को आखिरी 6 ओवरों में 42 रन की जरूरत थी, और हाथ में 6 विकेट थे। लेकिन ऋचा घोष और दीप्ति का विकेट गिरने के बाद रन रेट गिरता गया और जरूरी रन रेट बढ़ता गया। मैच धीरे-धीरे भारत के हाथ से चला गया। अमनजोत कौर और स्नेह राणा की जोड़ी आखिरी 19 गेंद पर 37 और आखिरी 2 ओवर 23 और 50वें ओवर में 14 रन नहीं बना सकी। अमनजोत ने 15 गेंद पर 18 और राणा ने 9 गेंद पर 10 रन बनाकर नाबाद लौटीं।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 288 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए हिदर नाइट ने 91 गेंद पर 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 109 रन की पारी खेली। नाइट के अलावा एमी जोंस ने 68 गेंद पर 56 रन और नेट सेवियर ब्रंट ने 49 गेंद पर 38 रन की पारी खेली।

भारत के लिए दीप्ति शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहीं। 10 ओवर में 51 रन देकर उन्होंने 4 विकेट लिए। श्री चरणी ने 10 ओवर में 68 रन देकर दो विकेट लिए।

