खेल

महिला विश्व कप: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ का बयान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 06, 2025, 04:33 AM

कोलंबो, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में हुए मैच में 88 रन से हरा दिया। क्रांति गौड़ ने घातक गेंदबाजी से भारत की जीत की राह आसान की। उन्हें उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्रांति गौड़ ने कहा, "विश्व कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गांव के लोगों को इस पर गर्व होगा। उन्होंने मैच देखने के लिए एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है।" 22 साल की क्रांति गौड़ मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा से संबंध रखती हैं। क्रांति के राष्ट्रीय टीम में आने के बाद उनका मूल स्थान चर्चा में आ गया है।

दाएं हाथ की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की धमाकेदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई।

मैच की बात करें तो, टॉस गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 23 और प्रतीका रावल ने 31 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिग्स ने 32, दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने आखिरी ओवरों में 20 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से नाबाद 35 रन बनाकर भारत को 247 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए।

248 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 पर सिमट गई।

पाकिस्तान की तरफ से सिद्रा अमीन एकमात्र ऐसी बल्लेबाज रहीं, जो भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर सकीं। अमीन ने 106 गेंद पर 1 छक्का और 9 चौके की मदद से 81 रन की पारी खेली। नतालिया परवेज ने 46 गेंद पर 33 रन बनाए। इन दोनों के अलावा सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। अन्य बल्लेबाज दो अंकों तक नहीं पहुंच सकीं।

क्रांति गौड़ के अलावा दीप्ति शर्मा ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए। स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...