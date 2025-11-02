महिला विश्व कप: लौरा वोल्वार्ड्ट से भारत को रहना होगा सावधान, खतरनाक हैं दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के आंकड़े

नई दिल्ली, 1 नवंबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम, नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से भिडे़गी। इस मैच में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट से सतर्क रहना होगा।

भारत के खिलाफ लौरा वोल्वार्ड्ट का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। वह भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भी हैं। वोल्वार्ड्ट 2017 से 2025 के बीच 21 मैचों की 21 पारियों में 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाते हुए 40.30 की औसत से 806 रन बना चुकी हैं। नाबाद 135 रन उनका शीर्ष स्कोर है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे क्रिकेट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों की ओवरऑल सूची में वोल्वार्ड्ट मंधाना, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर के बाद चौथे स्थान पर हैं।

लौरा वोल्वार्ड्ट इस विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। वोल्वार्ड्ट आठ मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 470 रन बना चुकी हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 169 रन है। वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में 169 रन की यादगार पारी खेल अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था।

विश्व कप की फॉर्म और अपने खिलाफ पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय टीम को लौरा वोल्वार्ड्ट से सतर्क रहना होगा और जल्द से जल्द उन्हें आउट करने पर ध्यान लगाना होगा।

लौरा वोल्वार्ड्ट कप्तान के साथ-साथ टीम की सलामी बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने दोनों ही भूमिकाओं को बेहतर ढंग से निभाया है और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले गई हैं।

अगर उनके वनडे क्रिकेट पर गौर करें तो, 26 साल की इस खिलाड़ी ने 118 मैचों की 117 पारियों में 10 शतक और 38 अर्धशतक की मदद से 5,121 रन बनाए हैं। नाबाद 184 रन उनका सर्वाधिक स्कोर है।

