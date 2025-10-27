महिला विश्व कप के बीच भारत को झटका, प्रतिका रावल सेमीफाइनल से बाहर

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल गुरुवार को नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले निर्णायक मुकाबले से बाहर हो गई हैं।

26 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के 21वें ओवर में प्रतिका बाउंड्री रोकने की कोशिश में अपना टखना चोटिल करवा बैठीं। इसके बाद उन्हें फिजियो और टीम की साथियों की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया। उनकी गैरमौजूदगी में अमनजोत कौर को उप-कप्तान स्मृति मंधाना के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज भेजा गया। हालांकि, बारिश के चलते यह मुकाबला बेनतीजा रहा।

आईएएनएस को जानकारी मिली है कि चोटिल होने के बाद प्रतिका को स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया।

सूत्रों ने सोमवार को आईएएनएस को बताया, "अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन शुरुआती अनुमानों से ऐसा नहीं लगता कि प्रतिका सेमीफाइनल खेलेंगी। बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें जिस तरह की चोट लगी थी, उसे देखते हुए तीन दिनों में इतने अहम मैच के लिए फिट होना बेहद मुश्किल है। अगर वह शेष विश्व कप से भी बाहर हो जाती हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।"

प्रतिका रावल इस विश्व कप सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 7 मुकाबलों की 6 पारियों में 51.33 की औसत के साथ 308 रन जुटाए हैं। अगर प्रतिका विश्व कप से बाहर हो जाती हैं, तो भारतीय टीम मैनेजमेंट मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले चोटिल खिलाड़ी के विकल्प की तलाश करेगा। इसके लिए बीसीसीआई को आईसीसी तकनीकी समिति से मंजूरी लेनी होगी।

रिजर्व खिलाड़ियों की बात करें, तो तेजल हसबनीस एकमात्र विशेषज्ञ बल्लेबाज हैं। शेफाली वर्मा इस सूची में नहीं हैं, लेकिन वह एक बाहरी विकल्प हो सकती हैं।

ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 में 7 में से 6 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर रही। इस टीम ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है, जबकि 7 में से 3 मैच जीतकर भारतीय टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर रही।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले को जीतने वाली टीम 2 नवंबर को खिताबी मुकाबले में उतरेगी, जहां उसका सामना इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल मैच की विजेता टीम से होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी