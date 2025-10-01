खेल

महिला विश्व कप : जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड

Oct 01, 2025

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को महिला विश्व कप 2025 का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करने उतरेंगी। यह मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा।

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेथ मूनी और एनाबेल सदरलैंड से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में अलाना किंग और एशले गार्डनर विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं।

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड को मैडी ग्रीन और जॉर्जिया प्लिम्मर से बल्लेबाजी में काफी उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में ईडन कार्सन और जेस केर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मुसीबत में डाल सकती हैं।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच साल 1973 से अब तक कुल 135 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 102 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 31 मैच ही जीत सकी है। इनके अलावा, 2 मैच बेनतीजा रहे।

इंदौर के क्यूरेटर ने इस मुकाबले के लिए सपाट पिच बनाने का फैसला किया है। खुद इसकी पुष्टि न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन कर चुकी हैं। ऐसे में इस मुकाबले के दौरान रनों की बरसात होने की संभावना है।

बुधवार को इंदौर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुकाबले के दौरान बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की आशंका नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले होगा। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर देख सकेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम : एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शट्ट, डार्सी ब्राउन, हीदर ग्राहम, सोफी मोलिनेक्स और फोएबे लिचफील्ड।

न्यूजीलैंड की महिला टीम : सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिम्मर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेट कीपर), जेस केर, ली ताहुहू, रोजमेरी मैयर, ईडन कार्सन, ब्रियरने इलिंग, पोली इंगलिस, बेला जेम्स और फ्लोरा डेवोनशायर।

--आईएएनएस

