महिला विश्व कप : इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, भारतीय खेमे से रेणुका की वापसी

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 के 20वें मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है। इस मुकाबले में भारतीय टीम एक बदलाव के साथ उतरी है। इंग्लैंड के खेमे में दो अहम खिलाड़ियों की वापसी हुई है।

जेमिमा रोड्रिग्स इस मुकाबले में नहीं खेल रही हैं। उनके स्थान पर रेणुका सिंह को मौका दिया गया है। दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम में सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल की वापसी हुई है। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, जबकि नैट साइवर-ब्रंट इंग्लैंड की कमान संभाल रही हैं।

इंग्लैंड की टीम 4 में से 3 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच 10 विकेट से जीता, जिसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध 4 विकेट से जीत हासिल की। इसके बाद इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा।

दूसरी ओर, प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान को 88 रन से हराया। हालांकि, इसके बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच साल 1978 से अब तक कुल 79 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 41 रन से जीत दर्ज की। वहीं, टीम इंडिया ने 36 मुकाबले जीते। दोनों देशों के बीच 2 वनडे मैच बेनतीजा रहे हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल।

