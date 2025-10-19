खेल

महिला विश्व कप: हिदर नाइट का शतक, इंग्लैंड ने भारत को दिया 289 रन का लक्ष्य

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 19, 2025, 05:25 PM

इंदौर, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 का 20वां मैच भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हिदर नाइट की शतकीय पारी के दम पर 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए हैं।

इंग्लैंड को सलामी बल्लेबाजों टैमी ब्यूमाउंट और एमी जोंस ने मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी की। ब्यूमाउंट 43 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुईं। जोंस ने 68 गेंद पर 56 रन की पारी खेली। इस पारी में जोंस ने 8 चौके लगाए।

इंग्लैंड की पारी का मुख्य आकर्षण हिदर नाइट रहीं। हिदर ने 91 गेंद पर 1 छक्का और 15 चौकों की मदद से 109 रन की बेहतरीन पारी खेली। हिदर की पारी की बदौलत ही इंग्लैंड 288 रन बना सकी। चौथे विकेट के रूप में आउट हुईं हिदर नाइट ने तीसरे विकेट के लिए कप्तान ब्रंट के साथ 113 रन की अहम साझेदारी की।

कप्तान नट सेवियर ब्रंट ने 38, सोफिया डंकले ने 15, एम्मा लंब ने 11, और चार्लोट डीन ने 13 गेंद पर 19 रन बनाए।

इस बेहद अहम मैच में भारतीय गेंदबाजों ने निराश किया। गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं रहीं जिससे इंग्लैंड की रन गति पर अंकुश नहीं लग सका। दीप्ति शर्मा एकमात्र प्रभावी गेंदबाज रहीं। दीप्ति ने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए। श्री चरणी ने 10 ओवर में 68 रन देकर 2 विकेट लिए।

भारतीय टीम के लिए ये मैच जीतना बेहद अहम है। टीम इंडिया पिछले 4 मैच में 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक लेकर अंकतालिका में चौथे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जरूरी है कि भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज करे। 289 रन का लक्ष्य भारतीय टीम तभी हासिल कर सकती है, जब शुरुआत अच्छी हो। टीम को इस मैच में प्रतिका रावल और मंधाना से बड़ी उम्मीदें होंगी।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...