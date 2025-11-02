महिला विश्व कप: हरमनप्रीत कौर और मंधाना का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है शानदार रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 1 नवंबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। रविवार को डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम, नवी मुंबई में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैंस की नजर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज मंधाना पर होगी। टीम की दो सबसे सीनियर खिलाड़ियों का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में शानदार रिकॉर्ड रहा है।

सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच अब तक खेले गए वनडे मैचों में दोनों ही टीमों को मिलाकर देखें तो शीर्ष स्कोरर हैं। मंधाना ने 2014 से 2025 के बीच 19 मैचों की 19 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 929 रन बनाए हैं। उनका औसत 51.61 और सर्वाधिक स्कोर 136 है।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2014 से 2025 के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 27 मैच खेले हैं। 24 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए कौर ने 50.68 की औसत से 811 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 103 है। दोनों टीमों के बीच खेले गए वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की ओवरऑल सूची में कौर तीसरे स्थान पर हैं।

मंधाना भारतीय पारी की शुरुआत करती हैं। वह टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देती रही हैं। मंधाना का शीर्ष क्रम में रन बनाना मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर से दबाव हटा देता है। वहीं हरमनप्रीत कौर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ मध्यक्रम संभालती हैं, बल्कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ खेलते हुए पारी को लंबा करती हैं और फिनिश करती हैं। इस तरह मंधाना और कौर का चलना टीम के लिए बेहद अहम है। अगर दोनों बल्लेबाज फाइनल में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खेलती हैं, तो भारत को पहली बार चैंपियन बना सकती हैं।

हरमन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में दबाव की स्थिति में 89 रन की शानदार पारी खेली थी।

--आईएएनएस

पीएके/