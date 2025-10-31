महिला विश्व कप : गिल के कोच को भारत की जीत का भरोसा, भुवनेश्वर कुमार ने दीं शुभकामनाएं

खेल

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में जीत के साथ खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान शुभमन गिल के बचपन के कोच सुखविंदर पिंकू को भरोसा है कि इस बार भारतीय टीम ही विश्व कप खिताब अपने नाम करेगी। वहीं, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने भी महिला खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।

सुखविंदर पिंकू ने आईएएनएस से कहा, "भारतीय महिलाएं क्रिकेट जगत में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। देश की बेटियां इस खेल को चुन रही हैं। माता-पिता खुद चाहते हैं कि इस खेल में उनकी बेटियां अपना करियर बनाएं। भारत में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं।"

उन्होंने कहा, "भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी शानदार है। हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन किया। हमें उम्मीद है कि भारत ही विश्व कप खिताब जीतेगा। पंजाब की बेटियां क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हरमनप्रीत कौर, हरलीन, अमनजोत कौर भारतीय टीम में शानदार योगदान दे रही हैं।"

वहीं, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने महिला खिलाड़ियों की तारीफ में कहा, "विश्व कप के फाइनल में पहुंचना बेहद खुशी की बात है। हम दुआ करेंगे कि भारत जीते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबाव वाले मैच में जीतना तारीफ के काबिल है। फाइनल मैच के लिए टीम को शुभकामनाएं।"

ओडिशा के मंत्री सूर्यबंशी सूरज ने कहा, "हम ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। मेरी कामना है कि भारत ही इस विश्व कप को जीते।"

मेलबर्न में भारत-ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों के बीच पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार को खेला जा रहा है। इस मुकाबले को देखने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे फैंस ने भारतीय महिलाओं के प्रदर्शन को जमकर सराहा है, जिन्होंने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में 5 विकेट से जीत दर्ज की।

एक फैन ने आईएएनएस से कहा, "हमने मई में ही फाइनल के लिए टिकट बुक कर लिए थे। हम फाइनल मुकाबले को लेकर उत्साहित थे और अब, जब भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गई है, तो मानो सोने पर सुहागा हो गया! हम इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।"

एक अन्य फैन ने कहा, "जब सुबह उठकर मुझे भारत की जीत की खबर मिली, तो बहुत खुशी हुई। हमें इसका लंबे समय से इंतजार था। यकीनन इस विश्व कप को हम अपने नाम करेंगे।"

भारत ने नवी मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 49.5 ओवरों में 338 रन पर समेटा था। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 48.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली।

