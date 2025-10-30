महिला विश्व कप: फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इतिहास रचना होगा, ऑस्ट्रेलिया ने दिया 339 का लक्ष्य

नवी मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फोएबे लिचफिल्ड के शतक की मदद से 338 रन बनाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। कप्तान एलिसा हिली सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गईं। 25 के स्कोर पर लगे इस पहले झटके से टीम को फोएबे लिचफिल्ड और एल्सी पेरी ने उबारा। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 130 रन की साझेदारी की। 155 के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में लिचफिल्ड आउट हुईं। लिचफिल्ड ने 93 गेंदों पर 3 छक्के और 17 चौकों की मदद से 119 रन की पारी खेली।

तीसरे विकेट के लिए पेरी और मूनी के बीच 40 रन की साझेदारी हुई। मूनी 220 के स्कोर पर 24 रन बनाकर आउट हुईं।

जब मूनी का विकेट गिरा, उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 34 ओवर में 3 विकेट पर 220 रन था। यहां भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और अगले 45 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट झटके। 41.4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट पर 265 हो गया। इसमें पेरी का विकेट भी था, जो 77 रन बनाकर आउट हुईं। ऑस्ट्रेलिया 300 के अंदर सिमटती दिख रही थी।

छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई एश्ले गार्डनर ने 45 गेंद पर 4 छक्के और 4 चौके लगाते हुए 63 रन की पारी खेल टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। गार्डनर सातवें विकेट के रूप में जब आउट हुई, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 48.3 ओवर में 7 विकेट पर 331 था। ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 338 रन बनाए।

भारत के लिए श्री चरणी, दीप्ति शर्मा ने 2-2, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर और राधा यादव ने 1-1 विकेट लिए। तीन बल्लेबाज रन आउट हुईं।

भारत को इस मैच को जीतने और फाइनल में पहुंचने के लिए इतिहास रचना होगा। महिला वनडे क्रिकेट में इससे पहले इतना बड़ा लक्ष्य चेज नहीं किया गया है।

