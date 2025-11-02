महिला विश्व कप फाइनल: भारत की जीत के लिए देशभर में दुआएं, वाराणसी में हनुमान चालीसा पाठ

वाराणसी, 2 नवंबर (आईएएनएस)। वनडे महिला विश्व कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत की जीत के लिए देशभर के मंदिरों में क्रिकेट प्रशंसकों ने दुआएं मांगीं और हवन किया।

टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में क्रिकेट प्रशंसकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ क्रिकेट प्रशंसकों के साथ आईएएनएस ने बातचीत की।

ए़क प्रशंसक ने कहा कि हम लोगों ने भारत की विश्व कप फाइनल में जीत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हमें विश्वास है कि भारत आसानी से विश्व कप जीत हासिल करेगा और इतिहास रचेगा। भारत ने इससे पहले सात बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर साबित कर दिया है कि इस बार विश्व कप पर कब्जा भारत का होने जा रहा है।

नलिनी ने बताया कि हम लोगों ने अपनी टीम के लिए चीयरअप किया है, टीम इंडिया के लिए दीप जलाए। ऑस्ट्रेलिया को हराया, इस बार टीम इंडिया ही जीतेगी।

यश ने कहा कि हम लोगों ने भारत की जीत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची है, साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व कप की ट्रॉफी जीतेगी। पूरा भारत टीम इंडिया के साथ है।

एक क्रिकेट फैंस ने कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले फाइनल के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोगों ने टीम इंडिया के लिए पूरे जोश के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया है, श्री राम और हनुमान के आशीर्वाद से टीम इंडिया आज इतिहास रचकर विश्व कप की ट्रॉफी जीतेगी।

बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाना है। यह मैच जितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही साउथ अफ्रीका के लिए भी है। इस फाइनल मैच से दुनिया को नया विश्व विजेता मिलेगा। भारत जहां इससे पहले दो बार फाइनल का रास्ता तय कर चुकी है, वहीं साउथ अफ्रीका के लिए पहला मौका है। दोनों टीम ने इस विश्व कप में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस