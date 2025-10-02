महिला विश्व कप : एशले गार्डनर का शतक, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दिया 327 रन का लक्ष्य

इंदौर, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 326 रन बनाए। एशले गार्डनर ने शतक लगाया।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी एशले गार्डनर की बेहतरीन शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 326 रन बनाए।

गार्डनर ने 83 गेंद पर 1 छक्का और 16 चौका लगाते हुए 115 रन की पारी खेली। फोएबे लिचफिल्ड 31 गेंद पर 2 छक्के और 6 चौके की मदद से 45 रन बनाकर दूसरी शीर्ष स्करोर रहीं। किम गार्थ ने 37 गेंद पर 38, एल्सी पेरी ने 31 गेंद पर 33 रन और ताहिला मैक्ग्राथ ने 34 गेंद पर 26 रन बनाए।

गार्डनर शतक महिला वनडे विश्व कप इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक था। उन्होंने 77 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। वहीं, गार्डनर की 115 रन की यह पारी छठे या उससे निचले क्रम में आकर महिला वनडे विश्व कप में खेली गई सबसे बड़ी पारी है। वनडे विश्व कप इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम का यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सर्वाधिक स्कोर 412 है, जो ऑस्ट्रेलिया में 1997 विश्व कप में बनाया था।

न्यूजीलैंड की तरफ से ली तहुहु सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 8 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा जेस केर ने 8.3 ओवर में 59 रन देकर 3, अमिलिया केर ने 10 ओवर में 54 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्री इलिंग ने 9 ओवर में 75 रन देकर 2 विकेट लिए। इलिंग सबसे महंगी गेंदबाज रहीं।

न्यूजीलैंड को इस मैच को जीतने के लिए इतिहास रचना होगा। महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े चेज का रिकॉर्ड 305 है। यह रिकॉर्ड श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अप्रैल 2024 में बनाया था।

--आईएएनएस

पीएके