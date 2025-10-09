महिला विश्व कप: बेथ मूनी का यादगार शतक, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिया 222 रन का लक्ष्य

कोलंबो, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। बड़े खिलाड़ी वो होते हैं जो मुश्किल समय में अपनी टीम के लिए खड़े होते हैं। महिला विश्व कप 2025 का 9वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने को मजबूर ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मूनी संकटमोचक के रूप में उभरी और ऐसी पारी खेली जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा।

बेथ मूनी ने अपने वनडे करियर का 5वां शतक लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि एक ऐसे स्कोर पर पहुंचा दिया, जहां से टीम जीत की सोच सकती है। मूनी ने 114 गेंद पर 11 चौके लगाते हुए 109 रन की पारी खेली। वह पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुईं।

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई मूनी ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट पर 76 रन के मुश्किल हालत से निकालते हुए 9 विकेट पर 221 तक पहुंचाया। इसमें दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं अलाना किंग के साथ नौंवे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की अहम भूमिका रही। अलाना 49 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 51 रन बनाकर नाबाद रहीं।

मूनी ने आठवें विकेट के लिए किम गार्थ (11) के साथ 39 रन की साझेदारी की। 21.2 ओवर में 76 पर 7 विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 221 रन बनाए हैं।

पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी की शुरुआत बेहद घातक तरीके से की थी, लेकिन बेथ मूनी और अलाना किंग का विकेट लेने में पाकिस्तानी गेंदबाज असफल रहे और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 221 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। 222 का स्कोर पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है।

पाकिस्तान के लिए नशरा संधु ने 3, कप्तान फातिमा सना और रमीन शमीम ने 2-2 और डायना बेग और सादिया इकबाल ने 1-1 विकेट लिए।

