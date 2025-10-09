खेल

महिला विश्व कप: भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच में बारिश डाल सकती है खलल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 09, 2025, 06:09 AM

विशाखापत्तनम, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय टीम का विश्व कप 2025 का तीसरा मुकाबला गुरुवार को एसीए-वीडीसीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होना है। मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है।

इस मैच के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों का अगला मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। इसलिए दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले दो अंक हासिल करने के इरादे से विशाखापत्तनम में उतरेंगी। मैच में बारिश खलल डाल सकती है। शहर में मंगलवार शाम से ही बारिश हो रही है। कई जगहों पर दिन भर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के लिए गुरुवार दोपहर तक भारी बारिश की रेड अलर्ट जारी की गई है।

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत गुवाहाटी में सह-मेजबान श्रीलंका पर 59 रनों की जीत के साथ की और फिर कोलंबो में पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर प्रतियोगिता में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। भारतीय टीम दो जीत से चार अंक लेकर इंग्लैंड के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है, जबकि नेट रन रेट के आधार पर वह दूसरे स्थान पर है।

इसके विपरीत, दक्षिण अफ्रीका को अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 33 मैच खेले गए हैं। भारतीय टीम ने 20 मैच जीतकर बढ़त बनाई है। दक्षिण अफ्रीका को 12 मैच में जीत मिली है। एक मैच का परिणाम नहीं निकला है।

भारतीय टीम:

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़।

दक्षिण अफ्रीका टीम:

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिजैन काप, ताजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...