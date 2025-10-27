महिला विश्व कप: भारत और बांग्लादेश मैच बारिश की वजह से रद्द, दोनों टीमों के बीच बंटे 1-1 अंक

नवी मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 में रविवार को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया।

बारिश की वजह से डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए मैच में टॉस देरी से हुआ। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। कई बार बारिश की खलल की वजह से बांग्लादेश की पारी को 27 ओवर का निर्धारित किया गया। निर्धारित 27 ओवर में बांग्लादेश ने 9 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए। शर्मिन अख्तर ने 36 और शोभना मोस्टारी ने 26 रन की पारी खेली।

भारतीय टीम की तरफ से राधा यादव ने 3, श्री चरणी ने 2, और रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा, और अमनजोत कौर ने 1-1 विकेट लिए।

27 ओवर में 120 का लक्ष्य हासिल करने उतरी भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 8.4 ओवर में 57 रन बना लिए थे। मंधाना 27 गेंद पर 34 और अमजोत कौर 25 गेंद पर 15 रन बनाकर खेल रही थी। इस समय बारिश फिर शुरू हो गई। लंबे इंतजार के बाद अंपायरों ने मैच को रद्द कर दिया और दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक वितरित किए।

महिला विश्व कप 2025 का ये आखिरी लीग मैच था। सेमीफाइनल में जगह बना चुकी भारतीय टीम अपने 7 मैचों में 3 जीत, 3 हार और रद्द मैच से 1 अंक लेकर 7 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। बांग्लादेश 7 मैचों में 1 जीत, 5 हार और रद्द मैच से 1 अंक लेकर 3 अंक के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर है।

ऑस्ट्रेलिया 13 अंक के साथ पहले, इंग्लैंड 11 अंक के साथ दूसरे और दक्षिण अफ्रीका 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। ये तीनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं।

श्रीलंका 5 अंक के साथ पांचवें और न्यूजीलैंड 4 अंक के साथ छठे स्थान पर है।

29 अक्टूबर को पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच और 30 अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। 2 नवंबर को फाइनल होना है।

--आईएएनएस

पीएके/