महिला विश्व कप : भारत के खिलाफ वनडे में पाकिस्तान का रिकॉर्ड 'शर्मनाक', नहीं मिली एक भी जीत

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 में रविवार को भारत-पाकिस्तान की टीमें हाई-वोल्टेज मैच खेलेंगी। अगर दोनों देशों के बीच वनडे रिकॉर्ड को देखा जाए, तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है।

भारत-पाकिस्तान की महिला टीमें साल 2005 से अब तक कुल 11 वनडे मैच खेल चुकी हैं। इस दौरान सभी 11 मैच टीम इंडिया के नाम रहे। पाकिस्तान की टीम आज तक भारतीय महिला टीम के खिलाफ एक भी वनडे मैच नहीं जीत सकी है।

दोनों देशों की महिला टीमों के बीच कराची में 30 दिसंबर 2005 को पहला वनडे मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने 193 रन से शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद कराची के ही मैदान पर 2 जनवरी 2006 को भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदा।

दिसंबर 2006 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 रन और 103 रन से जीत दर्ज की थी।

इसके बाद भारत ने 5 मई 2008 को पाकिस्तान के खिलाफ 182 रन से जीत हासिल की, जिसके बाद 9 मई को एक बार फिर पाकिस्तान को 207 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

दोनों देशों के बीच साल 2009 में इकलौता मैच खेला गया। 7 मार्च को भारत ने विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदा।

7 फरवरी 2013 को एक बार फिर दोनों देश विश्व कप मैच में आमने-सामने थे। एक बार फिर नतीजा वैसा ही रहा। इस मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी।

19 फरवरी 2017 को वर्ल्ड कप क्वालीफायर में भारत ने 165 गेंदें शेष रहते पाकिस्तानी टीम को 7 विकेट से रौंदा। इसी साल 2 जुलाई को भारत ने विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 95 रन से हराया।

6 मार्च 2022 को माउंट माउंगानुई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में 107 रन से जीत दर्ज की।

भारत-पाकिस्तान के बीच 5 अक्टूबर को एक बार फिर विश्व कप मैच खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले पर बारिश का साया नजर आ रहा है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता है। वहीं, पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के विरुद्ध अपना पहला मैच 7 विकेट से गंवा चुकी है।

--आईएएनएस

आरएसजी