महिला विश्व कप: बांग्लादेश के सामने 129 पर लुढ़की पाकिस्तान

कोलंबो, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 में अच्छे प्रदर्शन के पाकिस्तान के तमाम बड़े दावे बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में धरे के धरे रह गए। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे विश्व कप के तीसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम महज 129 रन पर सिमट गई।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाने में पाकिस्तानी बल्लेबाज संघर्ष करती हुई नजर आईं।

मारुफा अख्तर ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज ओमैमा सोहेल और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सिदरा अमीन को आउट कर बांग्लादेश को दमदार शुरुआत दिलायी। पहले ही ओवर में लगे दो बड़े झटकों से पाकिस्तान की टीम पूरी पारी के दौरान कभी भी संभलती हुई नजर नहीं आई। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। कई बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को भी बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहीं। रमीन शमीम 23, कप्तान सना 22, मुनीबा अली 17 रन बनाकर आउट हुईं। अगर इन तीनों बल्लेबाजों में से किसी ने भी अपनी पारी को बड़ी करने की कोशिश की होती, तो टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा सकती थीं। पाकिस्तान की पूरी टीम 38.3 ओवर में 129 रन पर सिमट गई।

शोरना गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन रहीं। उन्होंने 3.3 ओवरों में पांच रन देकर तीन विकेट लिए। मारुफा और नाहिदा ने 2-2, निशिता, फाहिमा और राबिया खान ने 1-1 विकेट लिए।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, नाशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन

फरगाना हक, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, मारुफा अख्तर, निशिता अख्तर निशी

--आईएएनएस

पीएके