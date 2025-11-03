महिला विश्व कप : अभी तक 'विक्ट्री परेड' की कोई योजना नहीं, आईसीसी बैठक के बाद तय होगी जश्न की तारीख

मुंबई, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अभी तक महिला टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए 'विक्ट्री परेड' की योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। जश्न की तारीख वरिष्ठ अधिकारियों के 4-7 नवंबर तक दुबई में होने वाली आईसीसी बैठक से लौटने के बाद ही तय की जाएगी। यह जानकारी बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने दी।

देवजीत सैकिया ने आईएएनएस को बताया, "अभी तक 'विक्ट्री परेड' जैसी कोई योजना नहीं है। मैं आईसीसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुबई जा रहा हूं। कई अधिकारी भी वहां जा रहे हैं, इसलिए लौटने के बाद हम उसी के अनुसार योजना बनाएंगे।"

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को नवी मुंबई में खेले गए खिताबी मैच में साउथ अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता।

टीम इंडिया ने शेफाली वर्मा (87), दीप्ति शर्मा (58) और स्मृति मंधाना (45) की शानदार पारियों के दम पर 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में 246 रन पर ही सिमट गई थी।

सैकिया ने बताया कि बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष भी उठाएगा, ताकि उसकी वापसी की मांग की जा सके।

उन्होंने कहा, "हम एशिया कप ट्रॉफी का मामला आईसीसी के समक्ष उठाएंगे। उम्मीद है कि हमें अपनी ट्रॉफी उस सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ वापस मिलेगी जिसकी वह हकदार है।"

उल्लेखनीय है कि भारत ने एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को मात देने के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं।

कुछ वक्त इंतजार के बाद अधिकारी ट्रॉफी को वापस अपने साथ ले गए, जिसके बाद खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के बगैर ही जीत का जश्न मनाया था।

--आईएएनएस

आरएसजी