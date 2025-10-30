खेल

महिला विश्व कप : आखिर क्यों बांह पर काली पट्टी बांधकर उतरे भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 30, 2025, 01:15 PM

नवी मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में गुरुवार को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के क्लब क्रिकेटर बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि देने के लिए दोनों टीमें बांह पर काली पट्टी पहनकर उतरी हैं।

17 वर्षीय बेन मंगलवार को मेलबर्न आउटर ईस्ट के फर्नट्री गली में ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हुए थे। वह एक टी20 मैच की तैयारी में जुटे थे। इसी बीच साइडआर्म से डाली गई एक गेंद उनकी गर्दन पर लगी। उस वक्त ऑस्टिन ने हेलमेट पहना था, लेकिन उसमें 'स्टीम गार्ड' नहीं था।

चोटिल बेन को एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और इंटेंसिव केयर पैरामेडिक्स ने मोनाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया। फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब की ओर से गुरुवार को बेन के निधन की खबर दी गई।

फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने युवा क्रिकेटर के निधन पर दुख जताते हुए कहा, "बेन के निधन से हम बेहद दुखी हैं। इसका असर हमारे क्रिकेट समुदाय के सभी लोगों पर पड़ेगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी के साथ हैं, जो बेन को जानते थे।"

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर के अलावा, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह को इस मैच में मौका दिया गया है।

वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम एलिसा हीली की कप्तानी में फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन शट्ट के साथ खेल रही है।

भारतीय टीम में चोटिल प्रतिका रावल के स्थान पर शेफाली वर्मा की वापसी हुई है। उनके अलावा, हरलीन देओल और उमा छेत्री के स्थान पर क्रांति गौड़ और ऋचा घोष को शामिल किया गया।

ऑस्ट्रेलियाई खेमे में कप्तान एलिसा हीली की वापसी के अलावा, सोफी मोलिनेक्स को जॉर्जिया वेयरहैम के स्थान पर टीम में चुना गया है।

--आईएएनएस

आरएसजी

