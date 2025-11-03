खेल

महिला विश्व कप 2025 की जीत पर पीएम मोदी और अमित शाह ने भारतीय टीम को दी बधाई

Nov 03, 2025, 12:43 AM

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने बधाई दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्व विजेता टीम इंडिया को सलाम। यह देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि हमारी टीम महिला विश्व कप जीतकर भारत का गौरव आसमान पर पहुंचा रही है। आपके शानदार क्रिकेट कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। पूरी टीम को बधाई।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐतिहासिक विजय, विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन। देशवासियों को हृदयतल से बधाई। आप सभी देश का गौरव हैं। भारत माता की जय।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्व विजेता भारत की बेटियां आईसीसी विश्व कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। आपने अथक परिश्रम, समर्पण और अटूट आत्मविश्वास से विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया है। हमे आप पर गर्व है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''भारतीय क्रिकेट के लिए क्या ही शानदार पल। महिला विश्व कप 2025 ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी अद्भुत विमेन इन ब्लू महिलाओं को बधाई। आपके जुनून, साहस और प्रतिभा ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। खेलों में आगे बढ़ने का सपना देखने वाली युवा लड़कियों के लिए - यह आपकी सुबह है। आज जयकार कर रहे हर भारतीय के लिए - इस खुशी का आनंद लें।''

बता दें कि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 52 रन से जीत दर्ज कर विश्व क्रिकेट की नई चैंपियन बनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई।

