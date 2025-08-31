महिला विश्व कप 2025 : इंग्लैंड की कप्तान ने केट क्रॉस को टीम में न चुने जाने पर चिंता जताई

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 के लिए अनुभवी ऑलराउंडर केट क्रॉस को इंग्लैंड की टीम में नहीं चुना गया। कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने इस कठिन चयन पर खुलकर बात की है। भले ही कप्तान ने इसे एक मुश्किल क्षण बताया, लेकिन वह इसे इंग्लैंड की बढ़ती बेंच स्ट्रेंथ का भी संकेत मानती हैं।

आईसीसी ने साइवर-ब्रंट के हवाले से कहा, "टीम से बाहर होना कभी भी अच्छा नहीं लगता, और जिस खिलाड़ी ने लंबे समय तक टीम में अहम भूमिका निभाई हो, उसके लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात कठिन होते हैं, लेकिन इंग्लैंड टीम के तौर पर हम वहीं पहुंचना चाहते हैं, जहां हर बार टीम या प्लेइंग इलेवन चुनते समय बड़े फैसले लेने पड़ते हैं।"

नैट साइवर-ब्रंट ने आगे कहा कि व्यापक दृष्टिकोण से यह इंग्लैंड की टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि एक तरह से यह हमारे समूह और स्क्वॉड की मजबूती को दर्शाता है। ऐसा जितना अधिक होगा, हमारी टीम उतनी ही बेहतर बनेगी।"

नैट साइवर-ब्रंट को मार्च में हीथर नाइट के इस्तीफे के बाद कप्तान बनाया गया था। गर्मियों के दौरान चोटिल होने के चलते टीम से बाहर रहीं यह खिलाड़ी अब बड़े टूर्नामेंट में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा, "मैंने प्रैक्टिस में गेंदबाजी शुरू कर दी है। मेरा शरीर अब काफी अच्छा महसूस कर रहा है। योजना यही है कि विश्व कप में कुछ ओवर फेंकूं। खेल के हर पहलू में योगदान देना मुझे पसंद है। गेंद से एक बार फिर टीम के लिए योगदान दे पाना मुझे बेहद खुशी देगा।"

इंग्लैंड विश्व कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत 3 अक्टूबर को गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेगा।

वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम: नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्सी स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज।

