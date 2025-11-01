महिला वर्ल्ड कप : वनडे इतिहास में भारत का पलड़ा भारी, जानिए साउथ अफ्रीका ने कितने मैच जीते?

नवी मुंबई, 1 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है। वनडे इतिहास को देखें, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 20 मैच अपने नाम किए, जबकि 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे। इनके अलावा, 1 मैच बेनतीजा रहा है।

दोनों देशों के बीच 22 दिसंबर 1997 को पहला वनडे मैच पटना में खेला गया था, जिसमें भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। 30 सितंबर 2000 को भारत ने क्राइस्टचर्च में 8 विकेट से जीत दर्ज की। इसके बाद 7 मार्च 2002 को मुकाबला बेनतीजा रहा।

साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने 10 मार्च 2002 को भारत के खिलाफ पहली बार वनडे मैच जीता था। 13 मार्च 2002 को एक बार फिर साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत दर्ज की।

भारत ने साल 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मुकाबले में जीत दर्ज की, जबकि 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

साल 2017 में दोनों देशों के बीच 6 वनडे मैच खेले गए, जिसमें 4 मैच टीम इंडिया ने जीते। अगले वर्ष भारत ने 3 में से 2 मैच अपने नाम किए।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले 10 वनडे मुकाबलों को देखें, तो भारत ने 5 मैच जीते, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम भी इतने ही मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। टीम इंडिया ने पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं।

महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा पांचवीं बार होगा, जब मेजबान टीम खिताबी मैच में उतरेगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने ही घरेलू मैदान पर साल 1988 का फाइनल खेल चुकी है। इंग्लैंड ने साल 1993 और 2017 में ऐसा किया, जबकि न्यूजीलैंड ने साल 2000 में अपने ही घर में फाइनल खेला।

