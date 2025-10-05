महिला वर्ल्ड कप : कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मैच, मौसम ने बढ़ाई टेंशन

कोलंबो, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला वर्ल्ड कप 2025 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाना है। यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित होगा।

भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम को लगातार 3 मुकाबलों में धूल चटाई थी। टीम इंडिया ने इसी टीम को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में अब भारतीय महिला टीम से भी फैंस को ऐसी ही आस है।

भारत को इस मुकाबले में स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर और प्रतिका रावल से बल्लेबाजी में खासी उम्मीदें हैं। वहीं, गेंदबाजी में स्नेह राणा और क्रांति गौड़ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं।

दूसरी ओर, पाकिस्तान को सिदरा अमीन और मुनीबा अली से बल्लेबाजी में आस होगी। गेंदबाजी में नाशरा संधू और फातिमा सना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद होंगी।

आंकड़ों पर नजर डालें, तो भारतीय टीम बेहद मजबूत नजर आती है। दोनों देशों की महिला टीमों के बीच साल 2005 से अब तक कुल 11 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें सभी मुकाबले टीम इंडिया के नाम रहे।

कोलंबो में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला टॉस के बगैर ही रद्द करना पड़ा था। ऐसे में फैंस को इस हाई-वोल्टेज मुकाबले के दौरान भी बारिश की चिंता सता रही है। गुरुवार को हुए मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की तेज गेंदबाजों को हवा और पिच से मूवमेंट मिला था। अब बारिश के कारण मैदान में नमी होना स्वाभाविक है।

कोलंबो में रविवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मैच के दौरान बादल छाए रहेंगे। बारिश मुकाबले का मजा किरकिरा कर सकती है। सुबह भारी बारिश की आशंका है, जबकि दोपहर के समय 50 प्रतिशत बारिश के चांस हैं।

पाकिस्तान की महिला टीम : मुनीबा अली, उमाइमा सोहेल, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल, शवल जुल्फिकार, एयमन फातिमा, सैयदा अरूब शाह, सदफ शमास।

भारत की महिला टीम : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी।

--आईएएनएस

आरएसजी