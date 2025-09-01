महिला वनडे विश्व कप से पहले भारत ने विशाखापत्तनम में तैयारी शिविर का समापन किया

विशाखापत्तनम, 1 सितंबर (आईएएनएस)। भारत ने 2025 महिला वनडे विश्व कप की तैयारी के लिए एक सप्ताह का कैंप आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में पूरा किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने फिटनेस और तकनीकी अभ्यास के साथ-साथ मैच जैसे हालात में खेलने की भी तैयारी की।

टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने बल्लेबाजी की गहराई को लेकर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि हमने अलग-अलग परिस्थिति में अभ्यास किया। उन्होंने सोमवार को बीसीसीआई के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "हमारे सामने अलग-अलग परिस्थितियां थीं। हममें से ज्यादातर खिलाड़ी ऐसा करने में सफल रहे और मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरा मतलब है कि हममें से कुछ ने शानदार बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि इस टीम में जितनी गहराई है, मुझे पूरा यकीन है कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।"

प्रतिका ने यह भी कहा कि कैंप के दौरान खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल और दोस्ती बढ़ी है। उनके अनुसार, टीम की खिलाड़ी एक-दूसरे को बेहतर समझने लगी हैं और यह टीम की एकता को दर्शाता है।

तेज गेंदबाज ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी ने बताया कि कैंप ने उन्हें कड़ी चुनौतियां दी, खासकर राष्ट्रीय टीम की बेहतरीन बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करते समय। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास से दोनों खिलाड़ियों को फायदा होता है और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर गेंदबाजी में चुनौतियां पसंद हैं।

रेड्डी ने कहा, "मेरे लिए, जब मैं मैदान पर उतरती हूं, तो बल्लेबाजों के सामने मुझे कम चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे मैं जिस किसी को भी गेंदबाजी करती हूं, उससे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाती हूं और मुझे व्यक्तिगत रूप से गेंदबाजी करते समय चुनौती पसंद है।"

विशाखापट्टनम का एसीए-वीडीसीए स्टेडियम भारत के दो बड़े मुकाबलों की मेजबानी करेगा। यहाँ 9 अक्टूबर को भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से और 12 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत अभी तक महिला वनडे विश्वकप नहीं जीत पाया है। टीम 2005 और 2017 में उपविजेता रही थी।

विश्वकप का आयोजन आठ टीमों के बीच 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होगा। इस दौरान कोलंबो का आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गुवाहाटी का बारसापारा स्टेडियम, इंदौर का होल्कर स्टेडियम और नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम भी मैचों की मेजबानी करेंगे।

भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ करेगा। उससे पहले टीम इस महीने ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन वनडे की घरेलू सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के पहले दो मैच 14 और 17 सितंबर को पंजाब के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम में होंगे। तीसरा और अंतिम वनडे 20 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

एएस/