महिला वनडे विश्व कप के लिए साउथ अफ्रीका ने किया टीम का ऐलान

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है।

पूर्व कप्तान डेन वैन नीकेर्क, जिन्होंने हाल ही में संन्यास से वापसी की थी, उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई है। इंजरी की वजह से संन्यास लेने वाली निकेर्क ने विश्व कप में खेलने की उम्मीद में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। साउथ अफ्रीका टीम के कोच मंडला माशिम्बयी ने टीम की घोषणा से पूर्व ही कहा था कि विश्व कप के लिए निकेर्क को जगह मिलनी मुश्किल है।

सुने लुस, मारिजैन कैप, नॉनकुलुलेको म्लाबा, क्लो ट्रायोन और ताजमिन ब्रिट्स इस टीम का मुख्य हिस्सा हैं।

कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ताजमिन ब्रिट्स के साथ पारी की शुरुआत करेंगी। दक्षिण अफ्रीका के पास मध्य और निचले क्रम में मारिजेन कैप, सुने लुस, नोंडुमिसो शंगासे, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायोन, एनेरी डर्कसेन और एनेके बॉश जैसे कई ऑलराउंडर मौजूद हैं। अनुभवी सिनालो जाफ्ता युवा कराबो मेसो के साथ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी।

गेंदबाजी में, बाएं हाथ के स्पिनर म्लाबा स्पिन आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि मसाबाता क्लास और तुमी सेखुखुने अलग-अलग तेज गेंदबाजी विकल्प प्रदान करते हैं। काप, ट्रायोन और डी क्लार्क गेंदबाजी को मजबूत करेंगी।

विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से हो रही है। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। साउथ अफ्रीका को अपने पहले वनडे विश्व कप का इंतजार है।

साउथ अफ्रीका टीम : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिजेन कैप, ताजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने और नोंदुमिसो शंगासे।

--आईएएनएस

पीएके/एएस