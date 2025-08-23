महिला वनडे विश्व कप: इंदौर में पांच मैच होंगे, भारत के अलावा इन टीमों का होगा मुकाबला

इंदौर, 22 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन हो रहा है। विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से हो रही है। भारत में विश्व कप मैचों के आयोजन का अवसर बीसीसीआई ने जिन स्टेडियम को दिया है, उसमें मध्यप्रदेश के इंदौर का होलकर स्टेडियम भी है।

मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए विश्व कप मैचों के आयोजन को लेकर इंदौर स्टेडियम में चल रही तैयारियों की जानकारी दी। एमपीसीए के सीईओ रोहित पंडित और उपाध्यक्ष सिद्धियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंदौर में महिला विश्व कप के 5 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम के अलावा अन्य बड़ी टीमों के मैच भी यहां आयोजित होंगे।

अधिकारियों ने कहा, "स्टेडियम की सुविधाओं को विश्वस्तरीय मानकों पर अपडेट किया जा रहा है। पिच, प्रैक्टिस एरिया, सुरक्षा और दर्शक सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। हम पूर्व में भी सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर चुके हैं। इस आयोजन के जरिए इंदौर एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट मेजबानी का परिचय देगा। एमपीसीए की कोशिश है कि महिला क्रिकेट को और ज्यादा लोकप्रिय बनाया जाए और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा बेटियां इस खेल में आगे आएं।"

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ इस विश्व कप का हिस्सा हैं। यह पूरे प्रदेश के लिए सम्मान की बात है।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मध्यप्रदेश महिला क्रिकेट टीम भी उपस्थित रही।

इंदौर के होलकर स्टेडियम में 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, 6 अक्टूबर को न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, 19 अक्टूबर को भारत बनाम इंग्लैंड, 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका मैच खेला जाएगा।

इंदौर एक खूबसूरत शहर है। स्वच्छता को लेकर इस शहर की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। विश्व कप जैसे वैश्विक इवेंट के आयोजक होने के बाद इंदौर में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है।

