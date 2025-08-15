महिला वनडे वर्ल्ड कप से पहले 10 दिवसीय कैंप पूरा, हेड कोच की देखरेख में खेले गए प्रैक्टिस मैच

बेंगलुरु, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय टीम ने महिला वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर 10 दिवसीय कैंप पूरा कर लिया है। क्रिकेट का महाकुंभ 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच खेला जाना है।

इस शिविर में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ड्रिल्स के साथ मैच सिमुलेशन और स्किल्स को निखारने पर फोकस किया गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच अमोल मजूमदार की देखरेख में कई प्रैक्टिस मैच खेले।

2025 महिला वनडे विश्व कप की तैयारी के तहत, भारत 14 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की मेजबानी करेगा। पहले यह सीरीज चेन्नई में खेली जानी थी, लेकिन एमए चिदंबरम स्टेडियम के आउटफील्ड और पिचों के नवीनीकरण के चलते इन मुकाबलों को दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट करना पड़ा। शुरुआती दो वनडे 14 और 17 सितंबर को न्यू चंडीगढ़ के नए पीसीए स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके बाद सीरीज का अंतिम मैच 20 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होगा।

ऐसा पहली बार होगा जब न्यू चंडीगढ़ महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी करेगा। वहीं, नई दिल्ली में साल 1985 और 1995 में महिला वनडे क्रिकेट मैच खेले गए थे।

महिला वनडे विश्व कप आठ टीमों के बीच राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसमें गत विजेता ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत ने इससे पहले साल 1978, 1997 और 2013 में महिला वनडे विश्व कप का आयोजन किया है।

इस टूर्नामेंट के मुकाबले विशाखापत्तनम, इंदौर और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। कुछ मैच श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित होंगे। कर्नाटक सरकार ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को मुकाबलों की मेजबानी की इजाजत नहीं दी है, जिसके कारण बेंगलुरु की जगह तिरुवनंतपुरम को वेन्यू के रूप में चुना जा सकता है।

--आईएएनएस

आरएसजी