महिला वनडे इतिहास में वगैर विकेट गंवाए हासिल किए गए 5 सर्वोच्च लक्ष्य

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापत्तनम में गुरुवार को खेले गए महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले में 10 विकेट से जीत हासिल की। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे इतिहास में पूरे 10 विकेट शेष रहते दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य को हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली।

आइए, महिला वनडे क्रिकेट के उन मुकाबलों के बारे में जानते हैं, जिनमें 10 विकेट शेष रहते 5 सर्वोच्च लक्ष्य हासिल किए गए।

218 रन : 28 जुलाई 2023 को डबलिन में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम 49 ओवरों में 217 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 35.5 ओवरों में बगैर कोई विकेट गंवाए जीत दर्ज कर ली। फोएबे लिचफील्ड ने नाबाद 106, जबकि एन्नाबेल सदरलैंड ने नाबाद 109 रन की पारी खेली।

199 रन : विशाखापत्तनम में 16 अक्टूबर 2025 को खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 198 रन बना सकी। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम को कप्तान एलिस हीली (113) और फोएबे लिचफील्ड (84) की सलामी जोड़ी ने महज 24.5 ओवरों में जीत दिला दी।

174 रन : यह मुकाबला कैंडी में 4 जुलाई 2022 को खेला गया, जिसमें श्रीलंकाई टीम को 50 ओवरों में सिर्फ 173 रन पर समेटने के बाद भारत ने 25.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। शेफाली वर्मा 71, जबकि स्मृति मंधाना 94 रन बनाकर नाबाद रहीं।

164 रन : ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीकी टीम को 12 दिसंबर 1997 को खेले गए विश्व कप मुकाबले में 163/9 के स्कोर पर रोक लिया। बेंगलुरु के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 28.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। कप्तान बेलिंडा क्लार्क 93, जबकि जोआन ब्रॉडबेंट 61 रन बनाकर नाबाद रहीं।

163 रन : रोज बाउल में यह मुकाबला 17 फरवरी 2010 को खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम एलिस पेरी (5 विकेट) की घातक गेंदबाजी के सामने 48.3 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शेली नित्शके (44) और लिआह पॉल्टन (104) के बीच अटूट साझेदारी के दम पर 32.3 ओवरों में 10 विकेट से जीत दर्ज कर ली।

--आईएएनएस

आरएसजी