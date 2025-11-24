खेल

महिला दृष्टिबाधित टीम के टी20 विश्व कप जीतने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने नेपाल को हराकर पहली महिला दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को बधाई दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक दिन। महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड 2025 में शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई। आपकी कामयाबी पर आज हमारा तिरंगा गर्व से और ऊंचा लहरा रहा है। आपकी जीत देश के लिए सम्मान जीतने के आपके इरादे और लगन को दिखाती है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।

वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को उनकी ऐतिहासिक टी20 विश्व कप जीत पर बहुत-बहुत बधाई। आपके शानदार प्रदर्शन, अनुशासन और पक्के इरादे ने देश को गर्व महसूस कराया है। आपकी लगातार सफलता और भविष्य की उपलब्धियों के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने रविवार को कोलंबो में खेले गए मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हराया। टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले फिल्डिंग करने का फैसला किया था। नेपाल ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और ऐतिहासिक जीत हासिल की।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसी महीने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता था। उस जीत के ठीक 21 दिन बाद दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम का खिताब जीतना क्रिकेट की हर श्रेणी में भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाता है।

भारतीय दृष्टिबाधित टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। नेपाल की टीम पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची थी। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। भारत ने लीग मैचों में श्रीलंका को 10 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से, नेपाल को 85 रन से, अमेरिका को 10 विकेट से, पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया।

इसके बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से और फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। टूर्नामेंट की शुरुआत भारत में 21 नवंबर को हुई थी। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था।

