महिला टीम की दृढ़ता, कौशल और अदम्य साहस ने देश को अपार गौरव दिलाया: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 52 रन से जीत दर्ज कर विश्व क्रिकेट की नई चैंपियन बनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई। उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने जीत की बधाई दी।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर के प्रेरणादायक नेतृत्व में हमारी क्रिकेटरों ने अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है। शैफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन ने भारत को यह यादगार जीत दिलाई। हमारी महिला टीम की दृढ़ता, कौशल और अदम्य साहस ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और देश को अपार गौरव दिलाया है।

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह भारत की महिला योद्धाओं की ऐतिहासिक जीत है. पूरा खेल शानदार रहा। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने पर हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। यह ऐतिहासिक जीत उनके साहस, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का प्रमाण है। आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और लाखों युवा सपने देखने वालों को ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया है। आगे और भी कई उपलब्धियां हासिल करने के लिए शुभकामनाएं। हर खिलाड़ी पर गर्व है।

गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि चैंपियन! महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में शानदार जीत के लिए हमारी अद्भुत ब्लू गर्ल्स को हार्दिक बधाई! आपके साहस, जुनून और टीम भावना ने देश को गौरवान्वित किया है और भारत भर के अनगिनत युवा सपने देखने वालों को प्रेरित किया है। यह भारतीय क्रिकेट के लिए वाकई एक सुनहरा पल है।

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि बेटियों ने लहराया भारत का परचम। आईसीसी महिला विश्व कप-2025 भारत के नाम कर मां भारती को गौरवान्वित करने वाली महिला टीम की खिलाड़ियों को बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। यह विजय 'नए भारत' की नारी शक्ति की नई उड़ान है। जय हो।

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि क्या ही गर्व का क्षण है। हमारी महिलाओं ने इतिहास रच दिया है और करोड़ों दिलों को छुआ है। आपके साहस, धैर्य और शालीनता ने भारत को गौरवान्वित किया है और अनगिनत युवा लड़कियों को निडर होकर सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं उठाई, आपने एक राष्ट्र का उत्साह बढ़ाया है। जय हिंद।

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आज, पूरा देश विश्व कप फाइनल में अपनी महिला खिलाड़ियों की उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जो संघर्ष और नियंत्रण दिखाया, वह युवा लड़कियों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपने साबित कर दिया है कि आप शीर्ष स्तर पर एक विश्वस्तरीय टीम हैं और आपने हमें कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। आप हमारी हीरो हैं। भविष्य में और भी बड़ी जीतें आपका इंतजार कर रही हैं। हम आपके साथ हैं।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि विश्व चैंपियन आईसीसी महिला विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम है। सभी खिलाड़ियों और आज पूरे देश को हार्दिक बधाई जिन्होंने यह मैच देखा और जीत तक तालियां बजाईं।

