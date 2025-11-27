खेल

महिला प्रीमियर लीग 2026: बीसीसीआई ने किया ऐलान, 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा आयोजन

Nov 27, 2025

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए गुरुवार को दिल्ली में हो रही नीलामी से पहले बीसीसीआई ने सीजन के कार्यक्रम को लेकर अहम ऐलान किया है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा।

बीसीसीआई के मुताबिक अगले सीजन के मुकाबले नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा।

नवी मुंबई पिछले कुछ सालों में महिला अंतरराष्ट्रीय मैचों और महिला प्रीमियर लीग के लिए बेहद अहम वेन्यू के रूप में उभरा है, लेकिन वडोदरा में होने वाले मैच निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोमांच पैदा करेंगे।

महिला प्रीमियर लीग 2026 लीग का चौथा सीजन होगा। लीग की शुरुआत 2023 में हुई थी।

पिछले तीन सीजन में 2 बार मुंबई इंडियंस चैंपियन रही है, जबकि तीनों ही सीजन में दिल्ली कैपिटल्स उप उपविजेता रही है।

2023 में खेले गए पहले सीजन में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विजेता बनी थी। 2024 में नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विजेता बनी थी। 2024 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता।

2026 सीजन से पहले नीलामी है। नीलामी के बाद सभी टीमों का स्वरूप पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा। दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्ज को नया कप्तान मिलेगा। लगातार तीन बार फाइनल में पहुंचाने वाली कप्तान मैग लेनिंग को टीम ने रिलीज कर दिया था। वहीं, यूपी वॉरियर्ज ने भी दीप्ति शर्मा को रिलीज कर दिया था। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि लगातार तीन साल दिल्ली और यूपी के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाली दोनों खिलाड़ी अगले सीजन में किस टीम की तरफ से खेलती हुई नजर आएंगी।

