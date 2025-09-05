मोहाली में टेस्ट डेब्यू करना मेरे क्रिकेट करियर का सबसे यादगार पल : अमित मिश्रा

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। अपनी लेग स्पिन से दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को छकाने वाले अमित मिश्रा ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। मिश्रा ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से संन्यास की घोषणा की।

अमित मिश्रा एक बेहतरीन लेग स्पिनर रहे हैं। गुगली, फ्लाइट, टर्न से करियर के दौरान दिग्गज बल्लेबाजों के लिए चुनौती बने मिश्रा ने 2003 से 2017 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 मैच खेले। टेस्ट में 76, वनडे में 64 और टी20 में 16 विकेट उन्होंने लिए। मिश्रा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली और 2014 की टी20 विश्व कप उपविजेता रही भारतीय टीम के सदस्य रहे थे।

2008 से 2024 के बीच आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, डेक्कन चार्जर्स , सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी के लिए खेलते हुए उन्होंने 162 मैचों में 174 विकेट लिए। आईपीएल में सर्वाधिक 3 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है।

संन्यास की घोषणा करने के बाद अमित मिश्रा ने आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू, तीन आईपीएल हैट्रिक और भारतीय क्रिकेट में लेग स्पिन के भविष्य के बारे में विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश:-

प्रश्न: पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले के पीछे क्या कारण है?

उत्तर : मैं पिछले 25 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं। एक समय के बाद शरीर साथ नहीं देता। चोट लगने के बाद मैं वापसी की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक के बाद एक चोट लगने से मुझे एहसास हुआ कि शरीर पर बोझ है और मैं चोटों से जल्दी उबर नहीं पा रहा हूं। पिछले साल मैं चोटिल हो गया था, इसलिए मैंने आईपीएल नीलामी में अपना नाम नहीं डाला। मैं घरेलू क्रिकेट नहीं खेल सका, क्योंकि शरीर किसी भी तरह का तनाव नहीं ले रहा था। इन सभी कारणों से मुझे लगा कि क्रिकेट को अलविदा कहने का सही समय आ गया है। युवाओं को मौका देना भी जरूरी है।

प्रश्न : आप अपने क्रिकेट के सफर, खासकर अंतरराष्ट्रीय करियर का आकलन कैसे करेंगे?

उत्तर : जब भी मुझे भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। अक्सर कहा जाता है कि मुझे ज्यादा मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे पछतावा नहीं है। मैं अपने क्रिकेट करियर से बहुत संतुष्ट हूं, खुश हूं। आप वही कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। मैंने कड़ी मेहनत को कभी नजरअंदाज नहीं किया। मुझे जो भी सुधार करने के लिए कहा गया, मैंने किया। हां, लगभग 9-10 या 15 साल पहले, मेरी फिटनेस को लेकर बातें कही गई थीं और मैंने इसे बेहतर बनाने का पूरा ध्यान रखा। मैंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी सुधार किया।

हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का हमेशा आभारी रहूंगा जिन्होंने संघर्ष के दौरान मेरा साथ दिया और मुझे सीनियर टीम में खेलने का मौका दिया, जिससे भारतीय टीम में जगह बनाने का मेरा रास्ता खुला। मैं उन सभी आईपीएल फ्रैंचाइजियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे प्यार और समर्थन दिया।

प्रश्न: करियर की कौन सी उपलब्धि या पल सबसे यादगार है?

उत्तर: ऐसे कई पल हैं, लेकिन मोहाली टेस्ट में डेब्यू करना मेरे लिए सबसे खास है। मुझे अनिल कुंबले के चोटिल होने की वजह से टीम में मौका मिला था। मैच के दिन सुबह उन्हीं ने मुझे मेरे डेब्यू के बारे में बताया और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। अनिल भाई की जगह टेस्ट में डेब्यू करना मेरे लिए विशेष था। मैच में मैंने 8 विकेट लिए थे, जिसमें पांच विकेट हॉल भी शामिल था। वह मेरे करियर का सबसे अहम और खास पल है और हमेशा रहेगा।

प्रश्न: क्या आपको कभी लगा कि आपमें भारत के लिए टेस्ट सहित और भी मैच खेलने की क्षमता है?

उत्तर: हां, मुझे लगता था कि अगर मुझे ज्यादा मैच मिलते, तो मैं बेहतर प्रदर्शन करता और ज्यादा क्रिकेट खेलता। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, तो आप अवसाद में चले जाएंगे। मुझे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मैं लगातार सुधार की ओर बढ़ता रहा।

मेरा 25 साल का खेल करियर रहा है, जो किसी भी तरह से छोटा नहीं है। मैंने ज्यादा मैच नहीं खेले, लेकिन मैं लगातार वनडे, टी20 और आईपीएल में 16-17 साल तक टीम के साथ रहा। इसलिए मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैं अपने जीवन में कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटा।

प्रश्न: आईपीएल आपके कुछ बेहतरीन प्रदर्शनों का गवाह रहा है। इस टूर्नामेंट में ऐसा क्या था जिसने आपको वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया?

उत्तर: मेरा मानना ​​है कि वहां आपके प्रदर्शन को दबाया नहीं जा सकता। यह सबसे बड़ी लीग है और दुनिया के सभी बेहतरीन खिलाड़ी इसमें खेलने आते हैं। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यह सबके सामने आता है और लोग इसकी दिल से सराहना करते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर आप आईपीएल में क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, सचिन (तेंदुलकर) पाजी या एबी डिविलियर्स जैसे किसी खिलाड़ी को आउट करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसे याद रखते हैं और मानते हैं कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया। आमतौर पर होता यह है कि चार-पांच विकेट लेने के बाद भी गेंदबाज को भुला दिया जाता है। आईपीएल में ऐसा नहीं होता। अगर आप दो-तीन महत्वपूर्ण विकेट ले लेते हैं, तो लोग यह कहकर याद करते हैं, 'इन विकेटों की वजह से मैच का रुख बदल गया।' यही आईपीएल की अहमियत है। आईपीएल का प्रदर्शन आपको भारतीय टीम में जगह दिला सकता है।

प्रश्न: आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड आपके नाम है। इसका आपके करियर पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा?

उत्तर: आईपीएल में हैट्रिक लेना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए तीन अलग-अलग आईपीएल टीमों के लिए ली गई सभी हैट्रिक मेरे लिए बेहद खास हैं। यह रिकॉर्ड अब भी कायम है और मैं आईपीएल में शीर्ष दस विकेट लेने वालों की सूची में शामिल हूं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, हालांकि पिछले दो सालों में मैं चोट के कारण ज्यादा नहीं खेल पाया हूं। मैं यह जरूर कहूंगा कि आईपीएल में मेरी पहली हैट्रिक मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई क्योंकि इसने भारतीय टीम में वापसी के मेरे रास्ते खोल दिए।

प्रश्न: जब से आपने शुरुआत की थी, तब से लेकर अब तक, घरेलू स्तर पर क्रिकेट के विकास को आप कैसे देखते हैं?

उत्तर: मैंने क्रिकेट में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। मैंने सचिन पाजी के समय से शुरुआत की थी, और फिर एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के दौर में खेला। क्रिकेट अब एक पावर गेम बन गया है और आपको अपनी फील्डिंग के स्तर को बेहतर बनाना होगा। गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी बेहतर होना होगा।

हम विदेशी खिलाड़ियों के शॉट्स की विविधता से दंग रह जाते थे। अब भारतीय बल्लेबाजों के पास भी वही शॉट हैं। इसी तरह तेज गेंदबाज धीमी बाउंसर और यॉर्कर फेंकते हैं, जबकि स्पिनर लेग-स्पिन, गुगली और फ्लिपर के अलग-अलग प्रकार फेंकते हैं, जो देखने में अद्भुत लगता है। आने वाले समय में, क्रिकेट की गति तेज होगी और खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन और यहां तक कि खेल के नियमों की सोच भी बदलेगी।

प्रश्न: भारत में भविष्य के कलाई के स्पिनरों के बारे में आपका क्या नजरिया है और सभी प्रारूपों में खेलने का लक्ष्य रखने वालों के लिए आपकी क्या सलाह है?

उत्तर: प्रतिभाएं बहुत हैं, हमें उन्हें निखारना होगा, अच्छी कोचिंग देनी होगी और एक अच्छी मानसिकता पैदा करनी होगी। टी20 और आईपीएल हर किसी के दिमाग में है, जो एक अलग तरह की गेंदबाजी है। लेकिन टेस्ट मैचों में की जाने वाली गेंदबाजी बहुत अलग होती है। आपको प्रभावी ढंग से विविधताओं का उपयोग करके अलग तरह से प्रबंधन और गेंदबाजी करनी होती है। हमें युवाओं को यह बताना होगा कि अलग-अलग फार्मेट में किस तरह की गेंदबाजी और विविधताओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इस मामले में और सुधार किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, टेस्ट में गेंदबाजी करते समय, आपकी गेंदबाजी में कुछ बदलाव होने चाहिए। कितनी फ्लाइट देनी है, गेंद कहां फेंकनी है, आपको कौन से फॉर्मेशन इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, आपको क्या सोचना है और किस तरह की फील्डिंग लगानी है।

प्रश्न: आपकी राय में, भारत के लिए, खासकर टेस्ट मैचों में, अगला बड़ा कलाई का स्पिनर बनने की क्षमता किसमें है?

जवाब: देखिए, मैं हमेशा किसी खास गेंदबाज का नाम नहीं लेता, क्योंकि अगर आप किसी का नाम लेंगे, तो सामने वाले को बुरा लगेगा और उसका मनोबल गिर जाएगा। मैं किसी का मनोबल नहीं गिराना चाहता। हममें बहुत प्रतिभा है और मैंने ऐसे क्रिकेटर देखे हैं जिनमें अच्छे ऑफ-स्पिनर, लेग-स्पिनर और लेफ्ट-आर्म स्पिनर बनने की क्षमता है।

लेकिन आपको उनका मार्गदर्शन करना होगा क्योंकि टी20 और टेस्ट में गेंदबाजी बहुत अलग होती है। चाहे वह विविधता हो या मानसिकता। इसलिए उन्हें उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। उन्हें नेट्स में सिर्फ चार ओवर नहीं, बल्कि दस या उससे ज्यादा ओवर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि उन्हें अपने कौशल और मानसिकता पर कड़ी मेहनत करनी होगी।

प्रश्न: आपके क्रिकेट करियर से युवा क्या महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं?

जवाब: मैं बस इतना ही कहूंगा कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट न अपनाएं। शॉर्टकट से करियर छोटा हो जाता है। अपने करियर के लिए व्यापक दृष्टिकोण के बारे में सोचें और कड़ी मेहनत करना कभी बंद न करें। कभी निराश मत होइए क्योंकि आजकल क्रिकेट बहुत ज्यादा है। अगर आपको अभी मौका नहीं मिला, तो एक-दो साल बाद जरूर मिलेगा।

प्रश्न: अब जब आपके खेलने के दिन खत्म हो गए हैं, तो आप खुद को क्रिकेट से कैसे जुड़े रहना चाहते हैं?

उत्तर: मैं पहले ही कमेंट्री में हाथ आजमा चुका हूं। अगर मौका मिले, तो मैं अपने 25 साल के अनुभव से सीखी बातें साझा करना चाहूंगा।

