महिला एशिया कप हॉकी: सलीमा टेटे होंगी भारतीय टीम की कप्तान

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। चीन में होने वाले महिला एशिया कप हॉकी के लिए हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 20 सदस्यीय टीम की कमान सलीमा टेटे को सौंपी गई है। टूर्नामेंट चीन के हांग्जो में 5 से 14 सितंबर तक आयोजित होगा।

टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संयोजन है।

गोलकीपर के रूप में बंसरी सोलंकी और बिचु देवी खारीबाम को जगह दी गई है। डिफेंस में निक्की प्रधान और उदिता जैसी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मनीषा चौहान, ज्योति, सुमन देवी थौदम और इशिका चौधरी जैसी युवाओं को मौका दिया गया है।

मिडफील्ड में नेहा, सलीमा टेटे, लालरेम सियामी, शर्मिला देवी, सुनीता टोप्पो और वैष्णवी विट्ठल फाल्के जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। वहीं, बतौर फॉरवर्ड नवनीत कौर, संगीता कुमारी, मुमताज खान, दीपिका, ब्यूटी डुंगडुंग और रुतजा दादासो पिसल को जगह दी गई है।

मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा, "हांग्जो में होने वाले महिला एशिया कप के लिए चुनी गई टीम को लेकर हम उत्साहित हैं। हमने अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश की है। टीम कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रही है। हमारा ध्यान आक्रामक और अनुशासित हॉकी खेलने पर होगा, और हमारा मानना ​​है कि यह टीम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ मजबूती से मुकाबला करने की क्षमता रखती है।"

उन्होंने कहा, "महिला एशिया कप न केवल एक प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैंपियनशिप है, बल्कि 2026 एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए एक सीधा क्वालीफाइंग इवेंट है। विजेता टीम को सीधे प्रवेश मिलना है। हर मैच हमारे धैर्य, फिटनेस और रणनीति की परीक्षा लेगा। हमें विश्वास है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भारत को गर्व होगा।"

भारत को पूल बी में जापान, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ रखा गया है।

भारतीय टीम ग्रुप स्टेज का पहला मैच 5 सितंबर को थाईलैंड, 6 सितंबर को जापान और 8 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ खेलेगी।

--आईएएनएस

पीएके/केआर