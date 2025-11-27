महिला बिग बैश लीग: सीजन के बाकी मैच नहीं खेलेंगी जेमिमा रोड्रिग्स

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स महिला बिग बैश लीग में सीजन के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। उनकी टीम ब्रिस्बेन हीट ने इसकी पुष्टि की है।

ब्रिस्बेन हीट ने बताया, "जेमिमा रोड्रिग्स महिला बिग बैश लीग के बाकी मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आएंगी। रोड्रिग्स 10 दिन पहले होबार्ट हरिकेंस के साथ हीट के मैच के बाद मंधाना की शादी में हिस्सा लेने के लिए घर आई थीं, लेकिन उनके पिता के बीमार पड़ने पर इवेंट कैंसिल कर दिया गया। 24 साल की जेमिमा ने परिवार को सपोर्ट करने के लिए भारत में रहने का फैसला किया है। टीम उनके फैसले का सम्मान करती है।"

टीम के सीईओ टेरी स्वेनसन ने कहा कि जेमी के लिए यह मुश्किल समय रहा है। दुख की बात है कि वह महिला बिग बैश लीग में आगे हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन हम भारत में रहने की उनकी रिक्वेस्ट मानने को तैयार थे। हीट क्लब साफ तौर पर उन्हें और स्मृति मंधाना के परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। रोड्रिग्स के फैंस में निराशा है। वह इस साल क्लब की टॉप इंटरनेशनल ड्राफ्ट पिक थीं और ब्रिस्बेन के साथ अपने दूसरे स्टिंट में थीं, लेकिन हम उनकी बेहतरी को प्राथमिकता देते हैं।

उन्होंने आगे कहा, “जेमी ने हमें बताया कि वह वापस न आ पाने से निराश हैं, और उन्होंने क्लब और हीट के फैंस को हालात को समझने के लिए तारीफ की है। वह खिलाड़ियों के टच में हैं और उन्होंने बाकी मैचों के लिए शुभकामनाएं दी हैं।”

जेमिमा रोड्रिग्स भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सर्वाधिक प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक हैं। विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में खेली गई उनकी 127 रन की पारी को कौन भूल सकता है? रोड्रिग्स की इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी और फाइनल में जगह बनाई थी। रोड्रिग्स की इस पारी ने भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी है। यही वजह है कि महिला बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट के फैंस को उनका बेसब्री से इंतजार था।

--आईएएनएस

पीएके